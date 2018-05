Una parata di stelle a San Siro per l' addio al calcio del «Maestro»

Pirlo e la partita di addio : sarà Una parata di stelle : "La Notte del Maestro" sarà una parata di stelle, con in panchina alcuni dei migliori tecnici del calcio italiano. A dover gestire le due squadre ci saranno infatti allenatori titolatissimi come ...

Cascina ricorda la Liberazione anche con Una finta parata di SS. La sindaca leghista : “Così sguardo più comprensivo” : Svastiche, aquile, comandi in tedesco: non è mancato proprio niente alla finta parata di SS organizzata a Cascina dalla sindaca leghista Susanna Ceccanti, per ricordare la Liberazione dal nazifascismo. Una rievocazione storica, con tanto di occupazione dell’ex pretura, da parte di un comando tedesco, e con il gran finale segnato dall’arrivo degli americani: jeep con i soldati che salutano e bandiere a stelle e strisce che sventolano. “1944 ...

Inter - Julio Cesar dice addio : 'La mia Una carriera da sogno. Su Messi la parata più bella. Buffon…' : ... neanche quando da ragazzino fantasticavo, avrei potuto immaginare una carriera così", racconta il portiere brasiliano Intervistato alla Gazzetta dello Sport . Sabato sera l'emozione sarà tanta, ...

Donnarumma - Una parata illegale per il record : quel retroscena con Reina... : Gattuso gli ha ricordato in settimana di avere l'obbligo di provare a diventare il migliore al mondo, parole che hanno prodotto l'effetto di toccare le giuste corde per il portiere di Castellammare ...

Rienzi : Capitale si conferma ancora Una volta impreparata alla pioggia : Rienzi: grande preoccupazioni per alberi e piante Roma – Di seguito le dichiarazioni di Carlo Rienzi, presidente del Codacons. “ancora una giornata di passione a Roma a causa del maltempo che da diverse ore sta interessando la città, con alberi caduti e problemi alla viabilità. La Capitale si conferma per l’ennesima volta del tutto impreparata alla pioggia. Basta un temporale per mandare in tilt l’intera città, con ...

La festa delle Ducati Monster : in Francia Una parata record : Un quarto di secolo è sicuramente una ricorrenza da festeggiare. Ducati ha voluto celebrare il 25° anniversario del Monster, chiamando a raduno gli appassionati ed estimatori di questa iconica moto, ...

Buffon scopre talenti nel basket : 'Mai fatta Una parata così' : ... @gianluigiBuffon, in data: Mar 29, 2018 at 8:47 PDT Tutti i video curiosi dal mondo Guarda tutti i video

La parata del presidente della Namibia su Una cabriolet Patriot - : L'auto per le cerimonie ha due posti a sedere, sul retro è ricoperta da un tessuto rosso con corrimano e una scaletta pieghevole. Le foto dei social network testimoniano che le autorità del Namibia ...

Una parata in Francia per i 25 anni di Ducati Monster : Una parata in Francia per i 25 anni di Ducati Monster Il primo Ducati Monster fu prodotto il 5 marzo 1993. Domani si festeggiano i 25 anni della moto Continua a leggere

Una cena che ricorderanno i nostri nipoti : parata di stelle nei Templi di Paestum : Ovvero una delle meglio conservate di Paestum e del mondo, tanto che i tre edifici sono universalmente riconosciuti e studiati come esempi pressocché unici dell'architettura della Magna Grecia. Tre ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

“Sai - prima di parlare..”. Boom! La sparata ‘avvelenata’ di Gabriel Garko. L’attore pubblica Una foto ‘da infarto’ e non si trattiene : social in delirio per il sexy attore : Non sempre le critiche sui social vengono apprezzate dai vip, proprio come successo all’attore Gabriel Garko. nei giorni scorsi il quarantacinquenne a pubblicato una foto che lo mostra nudo, coperto sa un solo asciugamano e con le gambe leggermente aperte. Lo scatto, pubblicato sul suo account Instagram, è stato invaso da commenti delle sua ammiratrice. Non tutte, però, hanno gradito la foto in versione ”sexy”, e ...

Facebook non farà più Una sezione separata solo per le notizie : Ci ha rinunciato dopo l'esito di un esperimento in diversi paesi, molto criticato dagli editori e dai gestori delle pagine The post Facebook non farà più una sezione separata solo per le notizie appeared first on Il Post.