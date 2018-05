Una nuova serie horror per Ray Santiago | Into the Dark

Riforma pensioni/ Il Governo neutrale e le preoccupazioni per Una nuova Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi,8 maggio(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:07:00 GMT)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Nuovo colpo basso per Gemma Galgani: tra Marco e Giorgio Manetti, arriva un ex in studio? Ennio pronto a tornare...

“Diletta è il passato”. Ricordate Leonardo Greco di Uomini e Donne? La sua scelta - anni fa - emozionò tutti. Una storia d’amore lunga e travagliata che ha tenuto i fan col fiato sospeso. Ma ora è davvero finita : chi è la sua nuova fidanzata : Leonardo Greco è uno dei tanti volti lanciati da Uomini e Donne. Sono passati anni da quando sedeva sul trono, ma si è continuato a parlare di lui e della sua ‘scelta’ Diletta Pagliano perché la loro storia è andata avanti a lungo tra alti e bassi. Quando è finita definitivamente? Difficile stabilirlo con esattezza nel loro caso, ma possiamo dire poco più di un anno fa. Leonardo e Diletta si sono amati alla follia, poi allontanati, poi ...

Nuova Zelanda : si apre Una voragine di 200 metri che svela depositi di un vulcano di 60.000 anni fa

Roma, "sotto Colle Oppio una possibile nuova Pompei": Tesoro archeologico sotto le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi".

L’ad Sorgenia : “2017 anno fondamentale - ora Una nuova partenza” : Milano, 7 mag. (AdnKronos) – “Oggi per noi è nuova partenza. Mettiamo alle spalle una storia di successi e partiamo per una nuova storia insieme con tante ambizioni e ottimismo”. Così l’amministratore delegato di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, presentando i risultati del 2017 e i progetti futuri. “Siamo una realtà sul mercato dell’energia particolare, molto vocati al mercato libero, competiamo sul mercato ...

Il falso Unanimismo Pd e la “nuova” minoranza (allargata) sempre contro Renzi : Per spiegare l'ennesimo psicodramma Pd dovremmo leggere, in premessa, Giuliano Ferrara su Il Foglio del 2 maggio. Calato in una realtà dove la logica sfugge. Se la prende con le pulsioni non razionali della faziosità dei media.L'analisi delle crisi del Pd e di Renzi hanno avuto come protagonisti giornali e tv. Nei giorni precedenti la Direzione del Pd, fino a qualche ora prima dell'inizio, si strologava su un Renzi accerchiato. ...

Rubner Objetktbau : Una nuova cabinovia in simbiosi con le montagne in Val Gardena : A Selva di Val Gardena, tra le imponenti montagne del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti, la stazione a valle dell’impianto di risalita Piz Seteur è stata realizzata in soli 6 mesi su progetto dello studio di architettura Perathoner Architects e grazie all’intervento di Rubner Objektbau, general contractor del Gruppo Rubner specializzato in grandi progetti in legno chiavi in mano, che si è occupato della ...

Carate - la nuova sfida di Jonny Polotto : Una pizza nello spazio per il record - VIDEO : VIDEO - Jonathan Polotto, studente a Carate Brianza, youtuber e VIDEOmaker, racconta la sua nuova impresa: si chiama "Space pizza Mission", appuntamento il 24 giugno per lanciare una pizza , e non ...