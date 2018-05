Una modalità cooperativa è in arrivo per Dragon Ball FighterZ

Terzo DLC di Destiny 2 in uscita a settembre - in arrivo Una modalità inedita : Una strada non proprio fortunatissima quella percorsa da Destiny 2 dal suo lancio sul mercato ad oggi: il titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie ha infatti visto una sorta di ammutinamento di massa della (inizialmente) folta community, che si sarebbe sentita in parte tradita dagli sviluppatori in materia di contenuti end game. I lavori per riportare la situazione alla normalità sono cominciati da un bel po', con Bungie che già da inizio 2018 ha ...

Battlerite riceverà Una modalità battle royale : Stunlock Studios ha oggi annunciato che il MOBA free-to-play battlerite riceverà una modalità battle royale prevista per quest'estate.Come riporta Polygon, 20 giocatori saranno spediti su un'isola grande 30 volte una mappa standard di battlerite, la telecamera sarà quella standard dell'arena mode. Secondo i ragazzi di Stunlock la vittoria nel gioco dipenderà da fattori quali:"Livello di abilità dei giocatori, conoscenza della mappa, situazioni e ...

Xbox One : l'aggiornamento di aprile porta Una modalità a bassa latenza - FreeSync e molto altro : Microsoft sta lanciando un nuovo aggiornamento per Xbox One, il quale sarà incentrato su un migliore supporto audio e video, riporta Theverge.Una delle implementazioni più importanti è il supporto 1440p per Xbox One S e Xbox One X, ciò consentirà ai giocatori di sfruttare al massimo i display QHD (2560 x 1440). Si tratta di una risoluzione popolare tra i giocatori PC, ma che ora mette piede anche su console. Microsoft aggiunge inoltre il ...

Battlefield V/ Pronta Una modalità Battle Royale - si lavora a un nuovo progetto : Battlefield V, Pronta una nuova modalità Battle Royale: si lavora a un nuovo progetto sul quale sta lavorando DICE per cercare delle novità davvero molto interessanti per i player.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Una modalità battle royale anche per Battlefield V? : Con l'enorme successo riscosso da PlayerUnkown's battlegrounds e Fortnite, appare sempre più chiaro come altri sviluppatori vogliano in qualche modo replicare la formula che ha decretato l'incredibile popolarità di questi due titoli.Se già si parlò di una battle royale per il prossimo Call of Duty, ecco che probabilmente anche il nuovo sparatutto di DICE includerà la famosa modalità. Come segnala IGN, stando a una fonte anonima di Venturebeat, ...

Battlefield 5 avrà Una modalità Battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile : Le notizie in merito a quello che Battlefield 5 porterà sulle console e sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo latitano ancora, sebbene gli addetti ai lavori saranno di certo già immersi totalmente nello sviluppo delle feature legate al nuovo titolo della fortunata saga sparatutto targata Electronic Arts. Come di consueto, i ragazzi di DICE non vogliono lasciare nulla al caso, studiando tutte le possibilità offerte dal gameplay che ...

GTA Online - The Vespucci Job : Una nuova folle modalità competizione che arriva insieme a 3 nuovi veicoli : ... Completamento al 100% Passiamo al vivo dell'argomento, illustrandovi tutte le novità di questo inizio di mese in GTA Online! La battaglia fra predatore e preda è uno degli spettacoli più ...

Altre due fonti confermano : Call of Duty Black Ops 4 solo multiplayer e con Una modalità Battle Royale : Arrivano nuove conferme per un rumor che se dovesse rivelarsi effettivamente veritiero segnerebbe un cambiamento epocale per una delle serie più conosciute e famose del panorama videoludico: è davvero arrivato il momento di dire addio alla campagna single-player all'interno di Call of Duty?Dopo le fonti di Polygon arriva un'ulteriore conferma da due fonti conosciute da Kotaku. Queste due fonti non fanno altro che confermare due voci di corridoio ...

Star Wars Battlefront II : le microtransazioni stanno per tornare insieme a Una nuova modalità : EA, dopo le recenti controversie sulle microtransazioni di Star Wars Battlefront II, sembra, come riporta Polygon aver cambiato direzione da questo punto di vista. Le microtransazioni saranno nuovamente introdotte nel gioco dopo un update che arriverà il 18 aprile anche se stavolta saranno molto più limitate rispetto al passato: i Cristalli acquistabili con moneta reale dai giocatori saranno utilizzati solamente per l'acquisto di elementi ...

Nubia Smart Door Lock è Una serratura intelligente dotata di 5 modalità di sblocco : Nubia lancia una serratura intelligente di nome Nubia Smart Door Lock in occasione della presentazione di Nubia Z18 Mini e del brand Red Magic. Si tratta di una serratura Smart realizzata in zinco che vanta un look elegante e ben 5 diverse modalità di sblocco. Il prezzo al cambio attuale dovrebbe aggirarsi sui 200 euro. L'articolo Nubia Smart Door Lock è una serratura intelligente dotata di 5 modalità di sblocco proviene da TuttoAndroid.

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : Una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

Sony Xperia XZ Premium nasconde Una modalità con display a 120 Hz come Razer Phone : Sony Xperia XZ Premium non è più uno smarpthone nuovissimo, ciò nonostante aveva ancora in serbo una sorpresa: il device del produttore giapponese nasconde, infatti, una modalità con display a 120 Hz, caratteristica per la quale si era contraddistinto Razer Phone. La modalità in questione risulta disabilitata, probabilmente a causa del suo non corretto funzionamento. L'articolo Sony Xperia XZ Premium nasconde una modalità con display a 120 Hz ...

Gli sviluppatori di Ghost Recon Wildlands ritengono impossibile introdurre Una modalità battle royale nel gioco : Con l'incredibile successo di PlayerUnknown's battlegrounds e Fortnite, è abbastanza ovvio che anche altri studi di sviluppo stiano pensando all'introduzione della modalità battle royale all'interno dei loro giochi. Tuttavia, una battle royale sembra impossibile da includere in Ghost Recon Wildlands. A confermarlo sono gli sviluppatori del gioco che, come riporta VG247.com, hanno affermato su Twitter:"Comprendiamo l'attrazione per la modalità ...

Ghost Recon Wildlands avrà Una modalità Battle Royale? La risposta di Ubisoft : Ghost Recon Wildlands non avrà la modalità Battle Royale. La notizia è ufficiale perché è stata resa nota dallo sviluppatore dello stesso gioco, Ubisoft. Tutto però sembra essere molto strano, soprattutto se si prende in considerata la varietà di armi disponibili all'interno del gioco e che darebbe vita ad una fantastica modalità Battle Royale. Lo sviluppatore però ha precisato che non è possibile programmare una simili modalità nonostante il ...