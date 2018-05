Una guardia giurata spara alla moglie e poi si suicida L' episodio a Melfi

Pena di morte - uccise Una guardia : 40enne giustiziato negli Usa : Un uomo di 40 anni è stato condannato alla Pena di morte e giustiziato in Georgia, negli Stati Uniti, per aver ucciso 22 anni fa una guardia carceraria fuori servizio che gli aveva dato un passaggio ...

Playoff NBA - Donovan Mitchell meglio di Michael Jordan : record di punti per Una guardia rookie : Dicono che i punti in una partita NBA non debbano essere "contati" ma bensì "pesati" rispetto al contesto e al momento in cui vengono segnati. Sarà anche così, ma Donovan Mitchell questa notte è ...

Macron mette in guardia sul rischio di Una guerra civile europea : ...terreno anche all'interno dell'Unione con l'infatuazione per i regimi autoritari e che non c'è niente di più urgente e necessario che riaffermare una "sovranità europea" permettendo al vecchio mondo ...

Macron mette in guardia sul rischio di Una guerra civile europea : Il presidente francese è intervenuto davanti al Parlamento europeo chiedendo di difendere le idee e la cultura del continente. Leggi

Boxe - colpi di pistola contro la macchina di Floyd Mayweather! Ferita Una guardia del corpo : Un bruttissimo episodio è accaduto ad Atlanta (USA) nella mattinata di ieri. Una guardia del corpo di Floyd Mayweather, grande icona della Boxe contemporanea e uno degli sportivi più ricchi al mondo, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco proprio mentre accompagnava l’ex Campione del Mondo all’hotel Intercontinental. Secondo la polizia di Atlanta, il bodyguard è ricoverato al Grady Hospital mentre Mayweather ...

Diario di bordo dalla Seawatch 3 : Una notte di guardia - : Sky TG24 è a bordo della nave della ong tedesca per osservare come si organizza l'attività di salvataggio in mare dei migranti

Palermo : rapina a portavalori - in carcere Una guardia giurata autista del furgone : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Una guardia giurata di Palermo è stata arrestata con l’accusa di avere fatto parte di una violenta rapina a un portavalori che ha fruttato oltre un milione e mezzo di euro. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei palermitani Giovanni Giotti di 53 anni, guardia giurata presso una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli di 48 anni e Marco ...

Migranti - finiscono al tribUnale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica : “Condotte spericolate e violente” : L’ufficio della procuratrice della Corte penale internazionale ha acquisito nei giorni scorsi il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Libia. L’attenzione del tribunale penale dell’Aia si è concentrata sulle accuse – dure e circostanziate – di violazione dei diritti dei Migranti presenti nel territorio libico, che citano espressamente il Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina e ...

La Guardia di finanza dona 2.200 giocattoli a Una scuola e due associazioni : BOLOGNA - A pochi giorni dalla Pasqua, la Guardia di finanza fa un regalo ai bambini della scuola dell'infanzia statale di Vergato e alle associazioni `Bimbo tu Onlus´ , impegnata all'Ospedale ...

Ruba il portafoglio a Una turista - la guardia giurata lo ferma : Venezia. L'uomo ha trattenuto il borseggiatore fino all'arrivo del nucleo operativo della polizia locale

Avengers : Infinity War - secondo Una fan theory decisamente sensata Spidey - Iron Man e i Guardiani moriranno - ma... - Best Movie : ... farà più di una vittima non sono mancate ovviamente sul web le teorie più disparate condivise dagli appassionati di tutto il mondo , impegnati nel cogliere dettagli o anticipazioni che rivelino ...

Antonio Ingroia - la Guardia di Finanza sequestra Una casa di campagna all’ex pm : Sui conti correnti non c’erano abbastanza soldi. E quindi i sigilli sono scattati per una casa di campagna. È quella sequestrata dalla Guardia di Finanza ad Antonio Ingroia, l’ex pm di Palermo indagato per peculato. Nei giorni scorsi il gip, su richiesta della procura, aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di 151mila euro dell’ex magistrato. La decisione di disporre il sequestro dell’immobile, che si trova a ...

GIOVANI ASSASSINI DELLA GUARDIA GIURATA/ 'Padri complici' - si ricomincia solo da Una compagnia : 'Un figlio viene come vuole lui': le agghiaccianti dichiarazioni dei genitori dei GIOVANI che hanno ucciso la GUARDIA GIURATA a Napoli.

