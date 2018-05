Un Posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2018 | Marina costretta a rinunciare al controllo

Un Posto al Sole - Isa Danieli special guest della puntata 5000 (Anteprima Blogo) : Isa Danieli nel cast di Un Posto al Sole per interpretare la madre di Raffaele Giordano: un vero e proprio evento per la soap che festeggia le sue prime 5000 puntate venerdì 11 maggio e che per l’occasione accoglie il ‘debutto’ soap della grande attrice, che il pubblico tv ha potuto apprezzare qualche anno fa in Capri.prosegui la letturaUn Posto al Sole, Isa Danieli special guest della puntata 5000 (Anteprima Blogo) pubblicato su ...

Un Posto al sole anticipazioni : cosa nasconde VERONICA? : In questi giorni a Un posto al sole stiamo assistendo all’irrefrenabile ascesa di Veronica Viscardi (Caterina Vertova): la donna, messo da parte l’ormai “inutile” Alberto (Maurizio Aiello), si prepara a fare un’entrata in grande stile ai Cantieri. Da quel che si è capito, comunque, il Palladini non scompare dalla circolazione: cercherà vendetta? In attesa di scoprirlo, il personaggio destinato a soffrire nei ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 18 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018: Marina subisce una sconfitta personale e professionale da Veronica. Elena, sempre più esasperata dai rapporti tesi con la madre e dalla questione Enriquez, prende un’importante decisione che coinvolge anche Niko e il suo studio. Michele chiede a Viola di riprendere la trasmissione in radio, mettendola di fronte ad un’inattesa ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 7 – 11 maggio 2018. La soap di Rai3 taglia il traguardo delle 5000 puntate : Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli Grande festa ad Un Posto al Sole. Questa settimana la soap raggiunge lo storico traguardo delle 5000 puntate. L’appuntamento è per venerdì 11 maggio, quando i fan della soap made in Napoli potranno seguire i propri beniamini per ben 50 minuti grazie ad un doppio appuntamento. La puntata numero 5000 sarà come tradizione speciale, ed avrà per protagonista il portiere Raffaele. Il personaggio interpretato da ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 8 maggio 2018: Sandro (Alessio Chiodini) annuncia a Marina (Nina Soldano) di voler vendere il suo pacchetto di azioni a Veronica Viscardi (Caterina Vertova)… Ormai del tutto stanca di essere trascurata da Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) prende una clamorosa decisione… Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) cercano l’ausilio di qualcuno per ...

Un Posto al sole : Tv Soap intervista ANTONELLA PRISCO (Mariella Altieri) : Nelle puntate di Un posto al sole che vedremo in questi giorni, Mariella lascerà Guido e troverà rifugio dal suo migliore amico Cerruti. Siamo dunque ad un importante punto di svolta e abbiamo pensato di parlarne direttamente con la brava e simpatica ANTONELLA PRISCO, che interpreta il personaggio della Altieri. ANTONELLA, che ne pensi del brutto periodo che Mariella sta vivendo con Guido? La crisi con Guido penso sia stata inevitabile. Il mio ...

Un Posto al sole anticipazioni : perché ANITA e LUCA prenderanno l’aereo? : Pensate se foste in aeroporto e intorno a voi lo scalo si trasformasse “magicamente” in un set televisivo! È ciò che è accaduto nei giorni scorsi all’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, che si è trasformato in una location esterna per la soap Un posto al sole. Chi avrà bisogno dell’aereo? Quel che è certo è che i testimoni dell’evento hanno visto sul posto gli attori Marco Basile e Ludovica Bizzaglia, ...

Un Posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...

Un Posto al sole : partenza in arrivo per due personaggi - quali? I dettagli Video : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole” . In questo periodo le intricate vicende dei protagonisti sono incentrate soprattutto sulla delicata questione dei cantieri Flegrei [Video] che ha coinvolto più di uno dei personaggi principali e sulla grave dipendenza dall’eroina della giovane Anita Falco, da tempo in preda allo sconforto dopo aver scoperto in maniera brutale la vera identita' di Luca Grimaldi. ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 7-11 maggio 2018 : il ritorno di Rita Giordano! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 7 a venerdì 11 maggio 2018: Veronica liquida Alberto e “conquista” Sandro! Elena incastra Enriquez Anticipazioni Un posto al sole: si rivedono “vecchi” personaggi! Arianna e Andrea al corrente delle avances di Massimo verso Elena che tenterà di incastrarlo! Sandro vuole vendere le sue azioni a Veronica! Confessioni choc, graditi ritorni, ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 7 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 7 maggio 2018: Arianna (Samanta Piccinetti) svela ad Andrea (Davide Devenuto) che Elena (Valentina Pace) ha dovuto affrontare le pesanti avance dell’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato)… Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), non visti, ascoltano la conversazione tra Arianna e Andrea, concludendo che forse l’uomo è proprio la persona che stanno cercando… Veronica ...

Monica Sarnelli - Un Posto al sole/ Chi è l’interprete della sigla? “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!” : Monica Sarnelli, Un posto al sole, ecco chi è l’interprete della sigla della famosa telenovela della terza rete di Casa Rai: “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!”.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:40:00 GMT)

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 4 maggio 2018: Mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) trama alle spalle di Marina (Nina Soldano) in accordo con Veronica Viscardi (Caterina Vertova), Sandro (Alessio Chiodini) si confronta con il vero volto di suo zio Alberto (Maurizio Aiello) e prenderà un’inattesa decisione sui Cantieri… Vittorio (Amato D’Auria) tenta senza successo di aiutare Anita (Ludovica ...

Un Posto al sole : Tv Soap intervista MARINA CRIALESI (Beatrice) : Ultimamente a Un posto al sole abbiamo rivisto in scena il personaggio di Beatrice Lucenti, in primo piano in una drammatica storyline che vede come protagonista anche il terribile avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato). Ne abbiamo approfittato per fare qualche domanda all’interprete di Beatrice, ovvero MARINA CRIALESI. MARINA, come hai vissuto questo sviluppo forte nella vicenda di Beatrice? È stato molto entusiasmante accompagnare Beatrice ...