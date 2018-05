Un iPhone X con tripla fotocamera in lavorazione? Effetto Huawei P20 Pro

OfferteApp iPhone - le app scontate e gratuite del 7 maggio - : Economia Universal v.7.48, 14/07/11 ' 1.09 ' 8.99 Semplice editor per la creazione di pagine HTML statiche senza usare codice di programmazione, incorpora video, usa differenti stili, riutilizza ...

iPhone X con fotocamera a tripla lente nel 2019 - ecco come sarà : Nel 2019 potrebbe essere presentato un iPhone X con tripla fotocamera posteriore come ha fatto quest’anno Huawei con il P20 Pro. Gli analisti sembrano essere certi di questo per via delle aziende di fornitura di sensori e coperture per le fotocamere Apple. iPhone X con tripla fotocamera posteriore Naturalmente non sarà solo l’azienda di Cupertino ad optare per questa configurazione della fotocamera posteriore, secondo ...

Almeno quattro certezze con aggiornamento iOS 11.4 in uscita su iPhone ed iPad : Dovrebbe mancare davvero poco alla distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 11.4 per tutti gli iPhone ed iPad compatibili, visto che l'uscita delle beta sta avvenendo praticamente a cadenza settimanale e, allo stesso tempo, al momento non si registrano particolari problemi con chi sta provando questi antipasti. Premesso che la distribuzione dovrebbe avvenire entro la fine di maggio, se non altro perché a giugno dovremmo conoscere le principali ...

Problemi iPhone X per riconoscimento facciale Face ID : sostituzione gratis? : Il melafonino premium non è perfetto: si registrano Problemi iPhone X con la funzione di riconoscimento facciale e dunque con il Face ID. Nonostante il costo non proprio popolare dell'esemplare pensato per il decimo anniversario dello smartphone, ecco che ci troviamo a raccontare una nuova anomalia del dispositivo ( e tra l'altro non si tratta neanche della prima in assoluto). Alcuni possessori dell'esemplare testimoniamo dgli errori nella ...

iPhone 7 e iPhone 7+ : problemi al microfono con iOS 11.3 : iPhone 7 e iPhone 7+ hanno problemi hardaware causati da un problema software, iOS 11.3 e iOS 11.3.1 hanno reso inutilizzabili i microfoni e gli altoparlanti dei device. È la stessa Apple ad ammetterlo inviando una nota ai fornitori chiedendo di effettuare una diagnostica e in caso di problematiche richiedere la riparazione. iPhone 7/7+: problemi audio con iOS 11.3 I problemi per Apple non sembrano finire, dopo le varie problematiche legate ...

Acquistare un Samsung Galaxy S9 con permuta iPhone - Huawei e Samsung : ecco le valutazioni : Tutta da scoprire la nuova promozione che coinvolge il pubblico interessato all'acquisto di un Samsung Galaxy S9 o di un Galaxy S9 Plus all'interno dello store ufficiale della divisione italia. Da alcune ore, infatti, è stata prorogata a tutto il 2018 la campagna Samsung Value, che tuttavia è stata estesa anche ad alcuni smartphone più recenti come i vari Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Senza ovviamente dimenticare quelli che sono ...

Secondo Kantar Xiaomi e Huawei stanno crescendo in Europa ma iPhone X domina in Cina : Secondo quanto rilevato nell'ultimo report di Kantar Wordpanel ComTech, i produttori cinesi Xiaomi e Huawei sono in forte crescita nei principali mercati in Europa, mentre iPhone X è ancora in cima alle vendite per quanto riguarda la Cina. Negli Stati Uniti è stata Google ad ottenere il miglioramento più significativo. L'articolo Secondo Kantar Xiaomi e Huawei stanno crescendo in Europa ma iPhone X domina in Cina proviene da TuttoAndroid.

Che cosa troveremo nella confezione dei prossimi iPhone : (Foto: randychiu / Flickr CC) Ormai siamo abituati da mesi a destreggiarci tra le indiscrezioni che riguardano i prossimi iPhone di Apple — voci di corridoio che raccontano quanti saranno, come saranno fatti, quando arriveranno e cosa nasconderanno al loro interno. Un paio di novità però potrebbero arrivare dalla dotazione di accessori inclusa nelle confezioni. Secondo un analista di Barclays infatti quest’anno Apple potrebbe eliminare ...

Cosa cambia con aggiornamento iOS 11.4 beta 3 su iPhone? Un paio di problemi risolti : Apple accelera l'uscita dell'aggiornamento iOS 11.4 su tutti gli iPhone compatibili. Nella tarda serata di ieri ha rilasciato la terza beta del nuovo firmware per gli sviluppatori e in queste ore lo stesso firmware di test è disponibile pure per i tester pubblici. Quali sono le novità apportate e Cosa cambia effettivamente sui melafonini a seguito dell'update? Partiamo dal peso dell'aggiornamento iOS 11.3 compatibile, lo ricordo, per iPhone ...

Cambiare Tema E Icone iPhone Senza Jailbreak – Maggio 2018 : Cambiare Tema e Icone di iPhone e iPad (Senza Jailbreak). Ecco la guida completa per Cambiare le Icone e i temi di iPhone e iPad Senza Jailbreak e Senza invalidare la garanzia. Come personalizzare temi e Icone su iPhone e iPad facilmente Scaricare temi per iPhone e iPad gratis Senza Jailbreak Personalizza l’aspetto del tuo iPhone con […]

Smartphone alla guida : le cover per iPhone fatte con lamiere di auto incidentate : I pericoli dell’utilizzo del cellulare quando si è alla guida sono ben conosciuti da tutti quanti, tanto in Italia quanto all’estero. In Svezia, per esempio, le pene per chi viene sorpreso con il proprio Smartphone in mano mentre si trova al volante sono state ulteriormente inasprite lo scorso febbraio. Gli incidenti, spesso gravissimi, causati da autisti impegnati in qualche tipo di texting, però, non sono purtroppo diminuiti fino a ...

Gal Gadot pubblicizza Huawei Mate 10 Pro…con un iPhone : Gal Gadot, popolare attrice, modella e Chief Experience Officer di Huawei, ha pubblicato su Twitter un video pubblicitario per Huawei Mate 10 Pro, ma lo ha fatto utilizzando un iPhone: c'è chi non ha potuto fare a meno di notarlo... L'articolo Gal Gadot pubblicizza Huawei Mate 10 Pro…con un iPhone proviene da TuttoAndroid.

Sincronizzare contatti Outlook con iPhone : Una delle enormi potenzialità dei dispositivi Android e iOS è la possibilità di avere tutti i contatti sincronizzati tra i vari dispositivi, tra cui smartphone e tablet, e le applicazioni. Il melafonino ci consente di Sincronizzare i contatti di Outlook tramite diverse soluzioni. In questo modo potremo recuperare eventuali contatti persi che avevamo memorizzato nel nostro account Outlook. In questa guida vedremo come Sincronizzare i contatti ...

Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus : top oltre i 6 pollici - confronto specifiche : Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus, due device non ancora in produzione e già messi a confronto con le specifiche e i rumors trapelati ad oggi. La vera sfida degli ultimi mesi del 2018 si combatterà tra phablet, smartphone sempre meno considerati dalle aziende hi-tech. Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus: phablet mon amour È lampante che Samsung abbia deciso di concentrare le proprie attenzioni su smartphone con display dai 6 pollici in su ed Apple, ...