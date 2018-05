Un cardinale contro Papa Bergoglio sull' intercomunione

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) IlWillem Jacobus Eijk non ci sta. Il tema dell', cioè dell'accesso al sacramento dell'eucaristia per quei protestanti sposati con i cattolici, sta dividendo le coscienze degli uomini di Chiesa.L'arcivescovo di Utrecht si è schierato dalla "parte" dei contrari. La "misura dottrinale" è stata approvata a maggioranza dalla Conferenza episcopale tedesca. Alcuni vescovi teutonici e ilRainer Woelki, poi, hanno inviato una missiva in Vaticano. "Nuovi dubia" li ha etichettati subito il vaticanista Sandro Magister. I temi discussi sono almeno due: può una presunta "fame eucaristica" giustificare che alcuni protestanti accedano alla comunione?; può la Chiesa tedesca legiferare su una materia che sembra essere di stretta competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi di Roma e della Santa Sede?Ilolandese ha le idee chiare. Come si ...