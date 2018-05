Ultraleggero | Gianni Morandi | Testo | Audio | MP3

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’autore prima del tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...