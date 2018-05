Uil | Sicilia | Barone confermato segretario generale

Sicilia : al via oggi congresso regionale Uil : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – Al via oggi a Palermo e fino a domani il XII congresso regionale della Uil Sicilia ‘Prospettiva lavoro”. L’appuntamento è alle 14, presso i Cantieri Culturali alla Zisa (sala De Seta) di Palermo. Per il XII congresso regionale arriveranno da tutta l’Isola circa 300 delegati. Ad accoglierli due artisti Siciliani: Salvo Piparo e Luigi Di Pino che si esibiranno in una performance sugli ...

Sicilia : al via oggi congresso regionale Uil : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Al via oggi a Palermo e fino a domani il XII congresso regionale della Uil Sicilia “Prospettiva lavoro”. L’appuntamento è alle 14, presso i Cantieri Culturali alla Zisa (sala De Seta) di Palermo. Per il XII congresso regionale arriveranno da tutta l’Isola circa 300 dele

Sicilia : al via oggi congresso regionale Uil : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – Al via oggi a Palermo e fino a domani il XII congresso regionale della Uil Sicilia ‘Prospettiva lavoro”. L’appuntamento è alle 14, presso i Cantieri Culturali alla Zisa (sala De Seta) di Palermo. Per il XII congresso regionale arriveranno da tutta l’Isola circa 300 delegati. Ad accoglierli due artisti Siciliani: Salvo Piparo e Luigi Di Pino che si esibiranno in una performance sugli ...

Uil Scuola Sicilia : il II Congresso programmato per il 30 aprile a Palermo : “La Scuola al centro per un futuro migliore. Diritti, qualità, solidarietà e autonomia”: è il titolo del secondo Congresso regionale della Uil Scuola Sicilia, che si terrà a Palermo lunedì 30 aprile presso gli spazi del Mondello Palace, in viale Principe di Scalea, a partire dalle 9:30. I lavori, che vedranno la partecipazione di settantuno delegati provenienti da tutta la Sicilia, saranno presieduti dal segretario generale della Uil Sicilia ...

Sicilia - il figlio dell’incandidabile Caputo al posto del padre. AttagUile (Noi con Salvini) : “Vicenda che non mi imbarazza” : Il segretario di Noi con Salvini in Sicilia, Angelo Attaguile, spiega la sua posizione sull’intreccio paradossale che sta emergendo dall’inchiesta per voto di scambio della procura di Termini Imerese. Una vicenda che sembra scritta da Pirandello e che ha portato i pm a contestare ad alcuni indagati anche l’ipotesi dell’attentato ai diritti politici del cittadino. L’ex consigliere Salvino Caputo era incandidabile. Ha ...

Sicilia : AttagUile - nessun voto di scambio - mio impegno con Lega prosegue : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Non ho mai fatto alcun voto di scambio, come si vuol far credere da alcuni giornali, in quanto non ho mai sostenuto un singolo candidato ma tutta la lista del partito e non mai fatto alcuna promessa o accordo elettorale. L'unica accusa che posso ipotizzare, come leggo

Sicilia : Barone (Uil) - riorganizzare macchina burocratica : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - La Uil Sicilia raccoglie l’appello del presidente Musumeci "a riorganizzare la macchina burocratica della Regione" invitandolo subito "ad applicare in Sicilia le norme già in vigore nel resto del Paese". Ancora oggi, sottolinea il segretario generale Claudio Barone, "ne

INDAGATI ANGELO ATTAGUilE E PAGANO - LEGA SALVINI KO IN SICILIA/ Caputo arrestato - 12 episodi voto di scambio : SICILIA, arresti per voti di scambio ai dirigenti LEGA-Noi con SALVINI i fratelli Caputo: indagato il deputato PAGANO, Vozza rilancia “SALVINI commissari tutto il partito in regione”(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:10:00 GMT)

SICILIA - VOTI DI SCAMBIO : ARRESTATO CAPUTO/ Lega - tra gli indagati anche Pagano e AttagUile : Lega, arresti in SICILIA per voto di SCAMBIO: ai domiciliari Salvino e Mario CAPUTO, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Animali - il Wwf : “Un’aqUila di Bonelli torna finalmente a volare nei cieli di Sicilia” : Dopo diciassette mesi di premurose cure veterinarie e attività riabilitative presso il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, torna a volare nei cieli siciliani l’esemplare di Aquila di Bonelli ferita nel settembre 2016 da un bracconiere e recuperata da attivisti WWF di Licata. L’animale è stato liberato oggi in provincia di Caltanissetta, in un luogo scelto dagli esperti perché il suo ambiente è molto adatto per la ...

Sicilia - festival degli aqUiloni a San Vito Lo Capo : Ricco il programma con spettacoli suggestivi come gli aquiloni pirotecnici che, fluttuando nel cielo notturno, daranno vita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi d'artificio. E ancora, ...