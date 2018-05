Uccide la moglie e si suicida | avevano 27 e 33 anni

Sposati 6 mesi fa Uccide la moglie e tenta il suicidio : Nadia Muratore Torino Per incontrare il suo ex marito, aveva scelto l'affollato parcheggio cittadino, pensando di essere così al sicuro, ma non è bastato a Maria Clara Cornelli per salvarsi dalla ...

Melfi. Guardia giurata Uccide la moglie poi si spara : Ennesimo femminicidio. Ancora un nuovo omicidio. A distanza di poche ore dai fatti di Rivoli e di Villarboit, la nuova

Melfi - 33enne Uccide la moglie a colpi d’arma da fuoco e poi si suicida : Tragedia in provincia di Potenza, dove un uomo di 33 anni ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco e poi si è suicidato. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che ha sentito gli spari. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Uccide moglie e si toglie vita a Melfi : 10.29 Un uomo di 33 anni ha ucciso la moglie, di 27, e si è poi suicidato, a Melfi. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione di famiglia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era una guardia giurata. Sull'episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza.

Rivoli - Uccide l'ex moglie e si spara in testa : in fin di vita/Ultime notizie : non risultano precedenti denunce : Rivoli, uccide l'ex moglie e si spara in testa: pensionato è in fin di vita. Movente sentimentale? La coppia si era sposata a novembre, ma era già finita tra i due. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:45:00 GMT)

Uccide la ex moglie e poi si spara e muore : entrambi 75enni - choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, ...

