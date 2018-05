uber incidente auto guida autonoma

agi

(Di martedì 8 maggio 2018) L’mobile anoma di Uber che il 18 marzo ha investito e ucciso una donna a Tempe, Arizona, avrebbe rilevato la presenza del pedone in tempo per evitare l’impatto. A rivelarlo alla rivista The Information sono due fonti, secondo le quali il sistema di sensori di cui è dotata l’mobile, una Volvo XC90, sarebbero stati tarati con un margine di tolleranza tale da consentire al veicolo di ignorare ostacoli non reali - i cosiddetti “falsi positivi” - come per esempio una busta che vola. Fluidità di marcia e nessuna frenata non necessaria: queste le istruzioni che, secondo The Information, erano state date all’mobile di Uber. Esaminando il video dell’impatto è possibile vedere come la vittima, Elaine Herzberg, 47 anni, sbuchi all’improvviso da un cono d’ombra mentre conduce a piedi la sua ...