Turismo | il Ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani è il nuovo presidente di Apt

Viaggi & Turismo : ecco le strutture ricettive “amiche della bicicletta” : Con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di rompere la routine quotidiana per andare alla scoperta di nuovi territori, entrare a contatto con la natura e immergersi nei suoi profumi e colori: proprio su questo pensiero “slow” fa leva il cicloTurismo, fenomeno in forte espansione che negli ultimi tempi, in Italia, è diventato un’apprezzata soluzione anche per chi non è mai stato un grande appassionato di bicicletta. Ogni pedalata ...

Lara Magoni - l’assessore al Turismo della Lombardia : “Grande errore rinnegare ciò che di buono ha fatto il fascismo” : “rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore”. Lara Magoni ha scelto il Primo Maggio per il suo post nostalgico, nel quale ricorda che a suo avviso il fascismo fece anche cose buone, appunto: le leggi sul lavoro, per esempio, spiega l’assessore al Turismo della Lombardia, “nascono proprio TUTTE dal fascismo”. In fabbrica, negli Anni Trenta, si stava quasi meglio che oggi. “Posso dirvelo? ...

CicloTurismo in Emilia Romagna. A Cervia l'edizione 2018 della Gran Fondo Via del Sale : La corsa per amatori sarà anche seguita dalle telecamere di Sky Sport che per l'occasione realizzerà una puntata della rubrica 'Icarus Cycling' con interviste ai partecipanti e seguirà sul percorso i ...

Sempre più vicina l’era del Turismo spaziale dopo i test della Blue Origin : Successo per il test del volo suborbitale della Blue Origin di Jeff Bezos, fondatore di Amazon: la “Crew Capsule 2.0”, è stata portata in quota ieri domenica 29 aprile dal razzo New Shepard. A bordo solo il manichino “Skywalker”, con chiaro riferimento al protagonista di Guerre Stellari. Si tratta del secondo test di volo per la capsula e ora Blue Origin si prepara a testarla con persone a bordo entro la fine ...

Turismo - per la Festa della Liberazione in viaggio un italiano su tre : Teleborsa, - Complice il bel tempo e dopo un lungo periodo di incertezza climatica, il 25 aprile fa tornare la voglia di evasione per gli italiani. Un italiano su tre si metterà in viaggio nel lungo ...

Da Ischia a Bruxelles - Giosi Ferrandino 'matricola' nel giorno di Macron - eletto membro della commissione Turismo : Anche questa - conclude il neo-eurodeputato Pd - è politica di Coesione. Anche questa può e deve essere la nostra Europa'.

Piano Strategico del Turismo Puglia 365 - A raccolta la filiera turistica e i sindaci della provincia di Foggia : Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Puglia365. https://www.facebook.com/Puglia365/posts/756638221212012. Questi il link del prossimo evento su eventbrite al quale ...

Turismo : lunedì a Palazzo Rasponi presentazione a Ravenna della Destinazione Turistica Romagna : Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Turismo del Comune: 0544/482680, slaghi@comune.ra.it Economia , Politica , Società

Turismo - Meloni : Roma deve spingere sul volano della qualità : Roma, , askanews, - "Roma è la prima meta turistica italiana, l'Italia è sempre stata la prima meta desiderata dai viaggiatori a livello mondiale e quindi dobbiamo capitalizzare su questo fenomeno. ...

Viaggi & Turismo - aeroporto di Catania : ecco tutte le novità della “Summer 2018” - 31 Paesi e 97 destinazioni : 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’ Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate ...

Cultura - Turismo ed enogastronomia internazionali al XXXIX Gran Capitolo della Confraternita del Bòn Cuciàr. : Amicizia e solidarietà, unite anche dalla volontà di valorizzazione delle tradizioni, del territorio e dell'agroalimentare " nel nostro caso, veronese " si incontreranno a Verona il 24 marzo prossimo, ...

Turismo - Parma : Pasqua 2018 tra arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Turismo - Roma al Mitt di Mosca per presentare eventi 2018. In campo le imprese della Capitale : Le grandi mostre, gli eventi sportivi internazionali a iniziare dalla Formula E, l’opera lirica, le nuove e prestigiose strutture alberghiere capitoline, lo shopping di lusso. Roma presenta la sua ricca offerta culturale, turistica e dell’accoglienza in un’anteprima della 25° edizione della Mitt – Moscow International Travel & Tourism Exhibition, in programma dal 13 al 15 […] L'articolo Turismo, Roma al Mitt di Mosca per ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta della bellezza (e delle bontà) del Lago d’Iseo : Nel cuore della Franciacorta, su una verde collina, sorge un piccolo borgo racchiuso in un grande parco di 50 ettari, che gode di una posizione impareggiabile sul Lago d’Iseo: è il Romantik Hotel Relais Mirabella di Clusane (BS). Una bellissima proprietà che la Famiglia Anessi ha voluto valorizzare e trasformare in un gioiello dell’ospitalità che, dal 2002, fa parte della cooperazione internazionale Romantik Hotels & Restaurants. ...