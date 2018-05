TRUMP | “USA SI RITIRANO DA ACCORDO NUCLEARE IRAN” Cancellato Obama | “regime Teheran

IRAN - ROUHANI : “USA LASCIANO ACCORDO NUCLEARE? SE NE PENTIRANNO”/ Missione britannica per convincere TRUMP : IRAN , Hassan ROUHANI : “Se USA LASCIANO ACCORDO nucleare se ne pent IRAN no”. La minaccia del presidente IRAN iano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:31:00 GMT)

Iran - Guterres : “Usa non lasci accordo - pericolo guerra”/ Onu - appello a TRUMP : decisione entro il 12 maggio : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:10:00 GMT)