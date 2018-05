Trump | Usa fuori da accordo con Iran

Trump : “Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran. Sanzioni per chi è in affari con loro” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...