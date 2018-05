Iran - Trump : "Usa rompe l'accordo sul nucleare"/ "Finanzia terrore" : nota di Germania - Francia e Gb : Donald Trump e l’accordo sul nucleare: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)

Trump - Usa fuori da accordo con Iran : ANSA, - NEW YORK, 8 MAG - Gli Stati Uniti uscIranno dall'accoro sul programma nucleare dell'Iran: lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump parlando in diretta tv dalla Casa Bianca.