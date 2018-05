Trump si tira fuori dall’accordo sull’Iran

Trump : “Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

Trump : “Gli Usa si ritirano dall'accordo sul nucleare con l'Iran” : Gli Stati Uniti si ritireranno dall’accordo sul nucleare con l’Iran: lo ha rivelato Donald Trump al presidente francese...

Iran - Trump pronto a ritirare l'accordo sul nucleare : C'è aria di bufera tra Stati Uniti e Iran. Il Presidente Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran. Lo riporta il New York ...

Nucleare Iran - Rouhani avvisa Trump/ “Se Usa lasciano accordo se ne pentiranno” - il ruolo di Putin : Iran, Hassan Rouhani: “Se USA lasciano accordo Nucleare se ne pentIranno”. La minaccia del presidente Iraniano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:01:00 GMT)

Trump verso l'addio all'accordo sul nucleare? Iran : se ne pentirà : Sarà difficile convincere Pompeo a restare nell'accordo, visto che il 29 aprile scorso definì l'Iran "il più grande sponsor del terrorismo al mondo". E sarà difficile fare altrettanto con Bolton, ...

Nucleare Iran - Rouhani avvisa Trump/ “Se gli Usa lasciano l’accordo se ne pentiranno” - la replica di Netanyahu : Iran, Hassan Rouhani: “Se USA lasciano accordo Nucleare se ne pentIranno”. La minaccia del presidente Iraniano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:19:00 GMT)

IRAN - ROUHANI : “USA LASCIANO ACCORDO NUCLEARE? SE NE PENTIRANNO”/ Missione britannica per convincere Trump : IRAN, Hassan ROUHANI: “Se USA LASCIANO ACCORDO nucleare se ne pentIRANno”. La minaccia del presidente IRANiano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:31:00 GMT)

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentiranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

Iran il monito di Guterres 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall accordo sul nucleare' : L'Iran si impegnò a ridurre drasticamente il numero delle macchine usate per arricchire l'uranio in cambio della riduzione delle sanzioni che per anni hanno bloccato l'economia del Paese. L'Agenzia ...

"Il male attira - ma la mia America con Trump sta andando oltre". Intervista a Christopher Bollen : L'intero romanzo è imperniato sui segreti che sono l'economia di Orient. Nelle grandi città viviamo accanto a persone di cui non sappiamo neanche il nome, figuriamoci i loro segreti. In realtà, gli ...

Christopher Bollen : “Il male attira - ma la mia America con Trump sta andando oltre” : Scappare dalla città per rallentare ed abbandonare i ritmi frenetici del lavoro e i pensieri, rilassandosi in campagna o al mare. È quello che fa la stragrande maggioranza dei ricchi newyorchesi affollando, per il week end o per tempi più lunghi, quel paradiso per pochi rappresentato dagli Hamptons, all'estremità orientale di Long Island, su quella penisola nota come South Fork. Quello del diciannovenne Mills, invece, ...

Ambasciata Usa a Gerusalemme - Trump tira fuori dai guai l'amico 'Bibi' - di U. De Giovannangeli - : Altro entusiasta sostenitore di Trump è il ministro dell'Economia israeliano, Naftali Bennett: ""E' finita l'era dello Stato palestinese", commenta Bennett, ministro dell'Educazione e leader del ...