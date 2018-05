Trump | ritiro Usa da intesa su nucleare iraniano | ora rischio gravi contraccolpi

Iran - Trump a Macron : “Ritiro gli Usa dall’accordo del 2015. Reintrodurremo le sanzioni”. Ue : “Noi sosteniamo l’intesa” : Il presidente Usa Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare con l’Iran siglato nel 2015 dal predecessore Barack Obama. L’anticipazione dell’annuncio, atteso alle 20 ora italiana di martedì 8 maggio, è arrivato durante un colloquio telefonico tra l’inquilino della Casa Bianca e il presidente francese Emmanuel Macron. A riferirlo è il New York Times, che cita una “persona a conoscenza del ...

Donald Trump : "Mi ritiro dall'accordo sul nucleare con l'Iran" : Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in ...

ACCORDO NUCLEARE IRAN - Trump ANNUNCIA RITIRO/ Francia “lo miglioreremo” : Israele “Teheran vuole distruggerci” : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul NUCLEARE: oggi l’annuncio del RITIRO. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'IRAN, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:30:00 GMT)

Nucleare Iran - Trump annuncia oggi il ritiro dall’accordo/ Cosa succederà? Ue - “patto va mantenuto!” : Donald Trump e l’accordo sul Nucleare: oggi l’annuncio del ritiro. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'Iran, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:48:00 GMT)

Trump annuncerà il ritiro dall'accordo sul nucleare dell'Iran : Il Presidente degli USA Donald Trump non ha nessuna intenzione di attendere la scadenza del 12 maggio per annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran, vociferato ormai da mesi.È stato lo stesso Trump ha comunicare via Twitter che la decisione sarà resa nota oggi in una conferenza stampa in programma per le 20.00 ora italiana, le 14.00 a Washington.I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from ...

Nyt : "Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran". Wp : "Pronto a reintrodurre alcune sanzioni" : Il presidente americano Donald Trump annuncerà oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Ad affermarlo sono stati diplomatici europei, dopo aver concluso di aver fallito a convincerlo che rinnegare l'impegno americano nell'intesa del 2015 potrebbe mettere l'Occidente contro Teheran. "Se i diplomatici avessero ragione - ha scritto il New York Times nel riferire l'anticipazione delle fonti - l'annuncio sarà ...

Iran : Nyt - Trump annuncerà il ritiro dall'accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nucleare Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall'accordo : Donald Trump annuncerà entro oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma Nucleare dell'Iran. Lo afferma il New York Times, citando fonti diplomatiche europee che spiegano come gli ...

Nucleare Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo : Nucleare Iran, Nyt: Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo Nucleare Iran, Nyt: Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo Continua a leggere

Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo : Iran, Nyt: Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo Iran, Nyt: Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall’accordo Continua a leggere

"Ritiro" delle truppe di Trump significa più basi statunitensi in Siria - : "Grazie, presidente Putin": gli inglesi hanno sostenuto la politica russa in Siria "I ministri del G7 hanno avuto uno scambio produttivo e utile su una serie di priorità di politica estera. Per gli ...

SIRIA - ONG : “100 MORTI ATTACCO CHIMICO A DUMA”/ Ritiro truppe Usa? Trump “Assad animale - colpe Russia-Iran” : SIRIA, sospetto ATTACCO CHIMICO a Duma, ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Siria - stampa : Trump ha ordinato di preparare il ritiro delle truppe : Donald Trump ha ordinato ai capi militari americani di prepararsi al ritiro delle truppe Usa dalla Siria, anche se non ha ancora fissato una data. Lo rivela il Washington Post, citando un alto ...

Siria : Wp - Trump ordina preparare ritiro : ANSA, - WASHINGTON, 4 APR - Trump ha ordinato ai leader militari Usa di prepararsi al ritiro delle truppe americane dalla Siria ma non ha fissato una data. Lo rivela il Wp, citando un alto dirigente ...