Trump a Macron | gli Stati Uniti escono dall’accordo sul nucleare iraniano

Iran - Trump a Macron : «Usciremo dall'accordo sul nucleare» : Donald Trump ha detto al presidente francese Macron che gli Stati Uniti si ritireranno dall'accordo sul nucleare Iraniano. Lo scrive il New York Times citando una fonte a conoscenza della...

Lady Trump e Madame Macron - la vera sfida è a colpi di bianco : Hanno scelto entrambe il bianco la first Lady Melania e la premier dame Brigitte, nel loro incontro alla Casa Bianca al fianco del presidente Donald Trump e del presidente Emmanuel Macron. Melania ha accolto Brigitte con un blazer drappeggiato in doppio crepe-sable' dello stilista americano Michael Kors Collection costa 2.195 dollari, rileva la Cnn.

GEO-FINANZA/ Le mosse di Trump - Merkel e Macron da sorvegliare : Una guerra commerciale tra Ue e Stati Uniti creerebbe grossi problemi al nostro export. Non è ancora chiaro se sarà possibile evitarla, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:03:00 GMT)GEO-FINANZA/ Trump, Merkel, Macron e il rischio fregatura per l'Italia, di C. PelandaIL CASO/ Pil, la Spagna batte l'Italia grazie al governo che non c'è, di A. Ruffo

Quanto sono diventati amici Trump e Macron? : E soprattutto, perché? Cerchiamo di capire un'evoluzione sorprendente, se si considera come si stringevano la mano solo un anno fa The post Quanto sono diventati amici Trump e Macron? appeared first on Il Post.

C'è un motivo se Trump ha fatto sparire dalla Casa Bianca l'albero che Macron gli ha regalato : l'albero piantato da Donald Trump e Emmanuel Macron è sparito. Il network Abc ha sollevato il caso relativo alla quercia che il presidente degli Stati Uniti e l'omologo francese hanno piantato la scorsa settimana nel giardino della Casa Bianca. l'albero proveniva dalla foresta di Bellau, nel dipartimento francese Aisne, dove i soldati americani si scontrarono per la prima volta con l'esercito tedesco nella Prima guerra mondiale.--Le foto dei ...

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Dazi - Europa unita contro Trump : messaggio di Macron - May e Merkel : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano Dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha...

Guerra dei dazi - il monito di Merkel-Macron-May a Trump : l’Ue si difenderà : Dopo il flop delle richieste di esenzione di Francia e Germania, i leader europei fanno quadrato contro le tariffe su alluminio e acciaio che potrebbero scattare dopo il primo di maggio. Il presidente Usa all’attacco da un comizio in Michigan: l’Unione europea nata per «approfittarsi» degli Usa...

May - Merkel e Macron a Trump : "Basta dazi o l'Europa si difende" : Prosegue la guerra a distanza tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per i dazi. Dopo il flop della Merkel nell'incontro con Donald Trump, adesso la cancelliera tedesca ha chiesto una mano alla May e a Macron per mettere pressione su Washington. E così i tre leader europei in un comunicato congiunto hanno ribadito la loro opposizione ai dazi Usa su acciaio e alluminio, avvertendo gli Stati Uniti di non imporli all"Ue o quest"ultima si difenderà. ...