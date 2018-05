Trump a Macron |  gli Usa lasciano l’accordo sul nucleare con l’Iran

Nyt : Trump a Macron - 'usciremo dall'accordo sull'Iran' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump a Macron : “Usciremo dall’accordo sul nucleare iraniano” : Donald Trump avrebbe comunicato al presidente francese Emmanuel Macron che gli Usa si ritireranno dall’accordo sul programma nucleare dell’Iran. Lo afferma il New York Times citando alcune fonti secondo cui il tycoon rimuoverà tutte le esenzioni e imporrà anche nuove sanzioni....

Lady Trump e Madame Macron - la vera sfida è a colpi di bianco : Hanno scelto entrambe il bianco la first Lady Melania e la premier dame Brigitte, nel loro incontro alla Casa Bianca al fianco del presidente Donald Trump e del presidente Emmanuel Macron. Melania ha accolto Brigitte con un blazer drappeggiato in doppio crepe-sable' dello stilista americano Michael Kors Collection costa 2.195 dollari, rileva la Cnn.

Una guerra commerciale tra Ue e Stati Uniti creerebbe grossi problemi al nostro export. Non è ancora chiaro se sarà possibile evitarla

DAZI, TRUMP SULL'UE DECIDE in un MESE: Negoziato difficile ma il presidente Usa rimanda la decisione al primo giugno.

Quanto sono diventati amici Trump e Macron? : E soprattutto, perché? Cerchiamo di capire un'evoluzione sorprendente, se si considera come si stringevano la mano solo un anno fa The post Quanto sono diventati amici Trump e Macron? appeared first on Il Post.

C'è un motivo se Trump ha fatto sparire dalla Casa Bianca l'albero che Macron gli ha regalato : l'albero piantato da Donald Trump e Emmanuel Macron è sparito. Il network Abc ha sollevato il caso relativo alla quercia che il presidente degli Stati Uniti e l'omologo francese hanno piantato la scorsa settimana nel giardino della Casa Bianca. l'albero proveniva dalla foresta di Bellau, nel dipartimento francese Aisne, dove i soldati americani si scontrarono per la prima volta con l'esercito tedesco nella Prima guerra mondiale.--Le foto dei ...

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Dazi Usa: MERKEL, MACRON e May contro TRUMP: "Stop o l'Europa si difenderà". Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran

Dal prato della Casa Bianca è scomparsa la quercia piantata da Macron e Trump - : Nella foto è visibile solo erba gialla e nessuna traccia di albero. Alla Casa Bianca la scomparsa della pianta non è stata commentata. Il presidente francese, Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, ...

DAZI Usa: MERKEL, MACRON e May contro Trump: "STOP o l'EUROPA si difenderà". Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran