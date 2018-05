Truffa banche online | chi ha svuotato i conti correnti ha mostrato a cosa serve la Pec

MaxiTruffa informatica : Pec false dalle banche - svuotati migliaia di conti correnti online : Banda di cybercriminali sgominata tra Abruzzo e Calabria dai carabinieri del comando provinciale di Messina . I militari hanno arrestato 5 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata ...

Banche venete - altolà M5s sul decreto per i rimborsi ai Truffati : “Gentiloni non si azzardi - servono più soldi e criteri diversi” : Per il decreto attuativo del “fondo di ristoro finanziario” da 25 milioni l’anno per quattro anni inserito nell’ultima legge di Bilancio sono scaduti i termini venerdì 30 marzo. Ma il M5s chiede al governo uscente di non procedere. E lasciare al prossimo esecutivo il compito di stabilire come risarcire i risparmiatori vittime di reati bancari, a partire da quanti hanno perso denaro investito in azioni e obbligazioni di ...

Vendevano case all'insaputa dei proprietari - sgominata gang che Truffava le banche : 10 arresti : di Elena Panarella Alle prime luci dell'alba, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei ...

Banche venete : De Poli (Nci-Udc) - garantire risarcimenti a risparmiatori Truffati : Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Dalla Commissione d’inchiesta, seppure nel ritardo della sua istituzione e nei tempi stretti legati alla fine della legislatura, sono emerse per la prima volta le falle della vigilanza. Si tratta di un quadro che, a mio avviso, rende necessario e non rinviabile un intervento immediato di ristoro da parte del Governo a tutti i risparmiatori, compresi i piccoli azionisti, che non sono stati tutelati. ...

Banche Venete : Zaia - fare di tutto perchè ai Truffati arrivino i ristori : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) – “Si farà di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a margine di un incontro a Godega Sant’Urbano (Tv), ha ricordato una promessa fatta in campagna elettorale dal leader della Lega, Matteo Salvini in merito alle iniziative a favore dei risparmiatori delle ex Banche popolari Venete. “Bankitalia ha per legge l’obbligo della ...