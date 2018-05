True Detective | cosa aspettarsi dalla terza stagione

gqitalia

(Di martedì 8 maggio 2018): “Buona la prima”, è andata un po’ meno bene la seconda volta, ma, posto che proverbialmente non esiste due senza tre, è facile immaginare quali siano le aspettative nei confronti della nuova. La serie antologica di Nic Pizzolatto aveva conquistato il favore di critica e pubblico con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, ma dal 2015, dopo il finale del deludente2, con Colin Farrell e Taylor Kitscht, sembrava essere entrata in stallo. Il presidente HBO Casey Bloys, però, nel luglio del 2016 si era espresso in termini possibilistici in merito a un futuro: “Nic, quanto noi, è aperto a un’altraè un franchise di valore, non è morto, solo non abbiamo ancora materiale per una”. A distanza di tre annifinale della seconda, è arrivata la conferma:3 ci ...