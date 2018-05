Trieste | auto tampona Tir sul raccordo autostradale | un ferito

Incendio auto in via Trento Trieste : Una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto questa mattina in via Trento Trieste. Sul posto infatti stava andando a fuoco una macchina. Le fiamme sono partite dal vano motore. Prima che l'...

Autostrada : code e traffico sulla A4 Trieste " Venezia : traffico molto molto intenso, sulla A4 Trieste - Venezia , soprattutto per quanto riguarda i flussi di mezzi pesanti. Dopo lo stop delle festività pasquali, durante le quali la giornata a più forte ...

Trieste - scatta il giro di vite contro i furbetti del posto auto : Diffide, ingiunzioni e battaglie legali per stanare gli automobilisti che non versano il pedaggio negli stalli a pagamento. Offensiva avviata dai gestori dei grandi parcheggi per recuperare crediti ...

Incidente stradale/ Trieste - auto finisce contro un palo per un colpo di sonno (oggi - 22 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 22 marzo 2018. Trieste, auto finisce contro un palo per un colpo di sonno. Roma, tamponamento in galleria: strada chiusa e traffico bloccato(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Trieste - auto si cappotta in via Brigata Casale : un ferito lieve : Il conducente ha perso autonomamente il controllo del mezzo all'altezza dell'incrocio con via Campanelle