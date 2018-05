Tredici 2 | la seconda stagione arriva su Netflix | ecco quando

'Tredici' riparte su Netflix : tutte le anticipazioni sulla seconda stagione : Dal primo trailer distribuito dal servizio streaming è chiaro, poi, come il nuovo must della stagione saranno queste polaroid, immagini istantanee che porteranno Clay, il miglior amico della ragazza, ...

«Tredici» : la seconda stagione dal 18 maggio su Netflix : «Il nastro era solo l’inizio». È questo lo slogan che inaugura la seconda stagione di Tredici, teen-drama sui generis, prima serie tv dedicata al delicato tema del suicidio adolescenziale e ai motivi di un gesto così estremo. Una storia che prende il via dalla fine, con la protagonista Hannah Baker che, prima di lasciarsi morire in una pozza di sangue, sceglie di inviare tredici audiocassette alle tredici persone che reputa responsabili ...

