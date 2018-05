Tra vacanze e scuole chiuse | le | mai viste | urne di luglio

Vacanze Sicure - partono i controlli della PolsTrada sui pneumatici delle auto – FOTO : Il termine del periodo d’obbligo delle gomme invernali ci pone direttamente nel cono della bella stagione ma, come ricordano alla Polizia Stradale, l’attenzione verso gli pneumatici non va abbassata: a maggior ragione in vista del periodo delle Vacanze. L’obiettivo Sicurezza resta dunque centrale con il rinnovo dell’iniziativa Vacanze Sicure, promossa da pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale. Si tratta di una campagna ormai longeva, ...

“La mia vita da sogno - Tra vacanze e auto di lusso” : il terribile segreto della “ragazza più invidiata del web” e delle sue spese folli. Una realtà assurda - emersa solo ora - che l’ha portata dritta in carcere : A guardarla così, attraverso gli scatti pubblicati sui social dove raccontava la sua vita sempre al limite, verrebbe da pensare a una ricca ereditiera, di quelle che possono permettersi ogni genere di lusso senza dover mai tener d’occhio il portafogli. Una serie infinita di eventi mondani, gite in barca sotto il sole cocente, trattamenti di bellezza per rimanere in forma e auto da sogno a bordo delle quali sfrecciava in compagnia ...

Vacanze di Pasqua - in Italia Tra arte - sport - Tradizioni - passeggiate a cavallo : Gli appassionati di scienza possono ammirare al Palazzo delle Esposizioni la mostra "Human+. Il futuro della nostra specie", con opere di artisti, designer e scienziati che raccontano come ...

Viaggi & Turismo : Tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni di italiani : Secondo quanto rilevato da Federalberghi, sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2018, determinando un incremento di circa l’11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo sarà pari a 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. L'articolo Viaggi & Turismo: tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10,6 ...

Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania - Tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

Chi è Anna Chapman. Tra bikini hot e vacanze - la nuova vita dell'ex spia russa : Anna Chapman torna a far parlare di sè. Mentre le diplomazie di mezzo mondo seguono con appressione il caso dell'ex spia russa Sergei Skripal, il cui presunto avvelenamento minaccia di causare una crisi diplomatica tra Londra e Mosca, si riaccendono i riflettori su '...

Vacanze invernali : Carlo d'Inghilterra non Tradisce i Grigioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...