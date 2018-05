Tra design e haute couture

MosTra di libri su arte architettura e design per la IV edizione del B-Book Festival : La giornata inaugurale prevede poi gli spettacoli "Casa cos'è" di Massimiliano Maiucchi e "Sulla cresta dell'ombra" di Matteo Gubellini. A partire da lunedì 7 maggio, il Festival si svilupperà tra ...

Il design al centro della sTrategia SEAT : accordo col Barcelona Centre de Disseny : SEAT ha firmato un accordo di collaborazione con il Barcelona Centre de Disseny (BCD), centro che promuove il design nel mondo istituzionale e degli affari. Questa nuova collaborazione, che rende la Casa...

Casa : Milano - salgono prezzi in quartieri 'sTranieri' e del design (3) : (AdnKronos) - Per Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "Nel periodo più recente, la richiesta e il valore delle abitazioni sono cresciuti nelle zone a maggiore vivibilità grazie al verde, ai servizi ed in prossimità di metrò e mezzi di superficie. Se

Tecnologia e sapere Via agli incontri Tra finanza e design : Il sapere tecnico e tecnologico alla portata di tutti, attraverso conferenze, seminari, mostre e laboratori. Si aprirà domani "Scienza & Conoscenza", la rassegna organizzata dalla Pro Loco con l'associazione "Lampi creativi" e il patrocinio del Comune, ospitata anche quest'anno negli spazi di villa Caldogno. Un ciclo di ...

Intesa Sanpaolo al fuorisalone con le luci del designer Trazzi : Milano , askanews, - Un aperitivo jazz al fuorisalone di Milano per raccontare il connubio tra Intesa Sanpaolo e il design dell'architetto Luca Trazzi. All'interno della filiale di piazza Cordusio, da ...

Design : Intesa Sanpaolo Casa - il fuorisalone enTra in filiale : Milano, 20 apr. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo Casa apre le porte al fuorisalone. La giovane società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, ospita nella centralissima filiale di piazza Cordusio a Milano – in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile – le ‘Installazioni luminose’ del Designer Luca Trazzi. Un legame giunto al terzo anno e che questa volta offre a curiosi e ...

Stanze Sospese : se il design enTra in carcere : Stanze Sopese è un progetto di design sociale presentato durante la design Week e visitabile fino al 22 aprile al SIAM in via Santa Marta 18, nel cuore delle 5VIE Art + design district. L’idea, promossa dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, che ha lanciato un’iniziativa ad hoc chiamata «FurnitureForAll», nasce dagli architetti Daniele Fiori e Giovanna Giannattasio che hanno cominciato a interrogarsi su come si potesse vivere oltre l’alto muro ...

