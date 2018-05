Toto-Governo Belloni in pole | sale Rossi al Tesoro

Il Colle pensa al premier rosa Belloni - Reichlin - Cartabia e... Governo "neutrale" : il Totonomi : Una donna Presidente del Consiglio, la prima nella storia D'Italia. Già, per il "Governo neutrale" propugnato da Sergio Mattarella dopo il fallimento delle consultazioni (e i capricci dei vari leader di partito), si fa sempre più strada una nuova interessante possibilità... Segui su affaritaliani.it

'Governo neutrale' del Presidente - da Lucrezia Reichlin a Salvatore Rossi : al via il Toto-premier : Tra i papabili, sempre provenienti dal mondo dell'economia, ci sono anche Dario Scannapieco , vicePresidente della Banca europea per gli investimenti, e Salvatore Rossi , direttore generale della ...

Il Totonomi per Palazzo Chigi : chi sarà il presidente del Consiglio in caso di governo neutrale : Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunicato il suo tentativo di varare un governo neutrale. Ma chi sarà a guidarlo? Sicuramente un esponente non politico: ecco tutti i nomi in lizza ad oggi, con la concreta possibilità che a Palazzo Chigi ci vada una donna.

Governo - sembra di guardare un film di Totò : Sullo schermo della politica italiana stanno scorrendo con una certa accelerazione le immagini di coda del non propriamente apprezzato remake di un classico della comicità napoletana. Quel “Totòtruffa 62”, in cui il principe Antonio De Curtis (appunto, in arte Totò), con l’assistenza di Nino Taranto, tentava di vendere a qualche sprovveduto la fontana di Trevi. D’altro canto, l’attuale aggiornamento della sceneggiatura prevede secondo me la ...

Camera e Senato - l’elezione dei presidenti come speranza per un governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...