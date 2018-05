Torna la ' Trapani Welcome Card' | sconti e servizi per visitare la città

Trapani : evadono dagli arresti domiciliari - in due Tornano in carcere : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - In due evadono dagli arresti domiciliari ma vengono scoperti e finiscono nuovamente in cella. E' accaduto a Castelvetrano (Trapani) dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, guidata dal luogotenente Gaspare Maurizio, hanno tratto in arresto Amed Khaldi, castelvetranese

Trapani : spaccia mentre è ai domiciliari - Torna in carcere : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio si droga i Carabinieri della Compagnia di Marsala (Trapani) hanno arrestato un uomo, Francesco Marino di 52 anni.Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, diretta dal Luogotenente Antonio Pipitone, durante un quotidiano serv

L'acqua Torna potabile. Riapre l'asilo di Viale Marche a Trapani : Riapre i battenti l'asilo nido di Viale Marche a Trapani, chiuso dallo scorso uno marzo per L'acqua inquinata. 'Sono stati eseguiti i lavori di sanificazione della cisterna e di tutti gli ambienti - ...

Trapani : Festa di San Giuseppe - a Salemi Tornano i tradizionali altari di pane : Palermo, 9 mar.(AdnKronos) - Arte, laboratori, percorsi storici e narrativi, artigianato e musica, ma soprattutto i tradizionali altari di pane. Ci sarà tutto questo nella Festa di San Giuseppe che dal 15 al 25 marzo animerà il centro storico di Salemi, cittadina del trapanese inserita nel club dei

Trapani : Torna libero ex deputato Giammarinaro : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - torna in libertà Giuseppe Giammarinaro, l'ex deputato Dc arrestato due giorni fa dai Carabinieri di Salemi (Trapani) per inosservanza degli obblighi della sorveglianza soeciale. L'ex politico era stato trovato in compagnia di un pregiudicato e per questo finito in mane

