Torino | uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara

Torino - uomo uccide l'ex moglie poi tenta il suicidio in un parcheggio : Un uomo ha sparato alla ex moglie, uccidendola, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso tentando il suicidio. E' successo in un parcheggio di Rivoli, alle porte di Torino. La vittima e l'...

Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l'ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto.

Torino - travolge e uccide un uomo : arrestato per omicidio stradale : Travolto da un'auto mentre attraversava la strada e trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni è morto all'alba di oggi a Torino, in corso ...

Pedone investito in corso Regina Margherita a Torino da una Lancia Musa guidata da un 26enne romeno ubriaco : per l'uomo niente da fare : Alle ore 4.50 circa di oggi, domenica 29 aprile, a Torino, si è verificato un gravissimo incidente stradale. In corso Regina Margherita all'altezza del civico 202, poco prima del sottopasso di corso ...

Torino - Mazzarri : 'Inter? Il tempo è stato galantuomo' : Torino-Inter è un giorno da ex per Walter Mazzarri che ha guidato i nerazzurri nel 2013-2014 e nelle prime 11 giornate del campionato successivo, prima dell'esonero. 'All'Inter è stata un'esperienza ...

Torino - auto finisce contro un palo e prende fuoco : morto un uomo di 52 anni : Marco Pagliarin, operaio di 52 anni, è morto in un incidente stradale verificatosi lungo la statale 26 a Caluso, in provincia di Torino. L'auto che guidava è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un palo della luce prima di prendere fuoco. Al lavoro i vigili del fuoco per liberarlo dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato.Continua a leggere

Ritira pensione della nonna morta da 10 anni - denunciato uomo a Torino - : Il 40enne non aveva comunicato la scomparsa della parente. La presunta truffa ammonta a circa 210mila euro. Disposto il blocco dei conti correnti dell'uomo, per un valore di oltre 50mila euro

RIVOLI - UCCIDE LA MADRE DI 101 ANNI E SI SUICIDA/ Torino - l'uomo aveva un cancro : gesto premeditato : UCCIDE la MADRE e si SUICIDA. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 ANNI: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:15:00 GMT)

Torino - SPARA ALLA MOGLIE E SI UCCIDE/ Omicidio-suicidio : l'uomo era un ex partigiano : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di Omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Torino : incendio in casa - un uomo intossicato : Un incendio è divampato nella notte, in un palazzo in via San Donato 23 a Torino: un uomo è rimasto intossicato. Le fiamme sono partite da un alloggio al primo piano, ora dichiarato inagibile. Le cause sono ancora in corso diaccertamento da parte dei Vigili del fuoco. L'articolo Torino: incendio in casa, un uomo intossicato sembra essere il primo su Meteo Web.