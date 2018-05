Torino | tragedia di piazza San Carlo | procura chiede otto archiviazioni

Tragedia di Superga - l’omaggio al Grande Torino : Tragedia di Superga, l’omaggio al Grande Torino “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”. Nell’anniversario della Tragedia di Superga il Torino utilizza le parole di Indro Montanelli per rendere omaggio a Valentino Mazzola e compagni. […]

Superga - 4 maggio 1949 : Torino ricorda la Tragedia di Superga - sono passati 69 anni : Il Mondo era ancora un bambino in quel maledetto 4 maggio, ma il destino lo ha poi legato indissolubilmente alle vicende granata, diventando tra l'altro l'allenatore dell'ultimo trofeo vinto dal club:...

Superga - la tragedia del Grande Torino/ 69 anni dopo Belotti leggerà sulla collina i 31 nomi degli Invincibili : Ricorre oggi il sessantanovesimo anniverarsio della tragedia di Superga in ricordo delle vittime dello schianto aereo che portò via il Torino degli Invincibili(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:07:00 GMT)

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 finiva la leggenda del Grande Torino - 69 anni fa la tragedia di Superga [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Evolversi e nuove sui fatti della tragedia di Torino : Il 3 giugno scorso durante la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid, in Piazza San Carlo, oltre 1.500 persone rimasero ferite e una donna morì poi dopo 12 giorni di agonia in ospedale, Erika Pioletti di 38 anni di Torino. Tutto fu causato, si pensava, solo da uno scoppio che causo un’ondata di panico improvvisa che portò la folla a pensare a un possibile attentato di piazza e a sfondare le transenne con le palesi ...

Torino - tragedia di piazza San Carlo : arrestati i ragazzi che hanno scatenato il panico : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di ...

Procura Torino chiude indagini per tragedia piazza San Carlo : Torino, 12 apr. , askanews, Chiusa l'inchiesta per la tragedia di piazza San Carlo a Torino, quando la notte del 3 giugno durante la proiezione della finale di Champions League tra Juvenuts e Real ...

Torino - 12enne trovato con laccio al collo : morto/ Ultime notizie - suicidio o gioco finito in tragedia? : Torino, 12enne trovato con laccio al collo: morto: inutile la corsa in ospedale dopo la scoperta della madre. Indagini in corso: suicidio o gioco tragico? Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Tragedia a Torino - una ragazzina muore investita dal treno Video : Tragico incidente stamattina a Torino [Video], la stazione di #porta susa è stata teatro di una sciagura che ha avuto come protagonista Beatrice Inguì, una quindicenne studentessa di Rivoli che frequentava il Liceo musicale “Luigi Lagrangia” di Vercelli da un paio d’anni. La giovane è morta travolta dal #treno regionale 2005 proveniente da Milano, la disgrazia ha avuto luogo questa mattina poco dopo le 7. La ragazza, come tutte le mattine, stava ...

Torino PORTA SUSA - 15ENNE INVESTITA DA UN TRENO/ Tragedia sui binari : i compagni le organizzano un concerto : TORINO, morta ragazzina sotto un TRENO nella stazione di PORTA SUSA: "Lo zaino è rimasto impigliato". Ultime notizie, la 15ENNE caduta sui binari davanti agli occhi dei compagni(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Tragedia a Torino - una 15enne cade sotto un treno e muore davanti ai compagni di scuola : Tragedia a Torino, una 15enne cade sotto un treno e muore davanti ai compagni di scuola Secondo una prima ricostruzione la ragazzina avrebbe inciampato in un’altra persona, forse un insegnante, finendo sui binari Continua a leggere

