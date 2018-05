Torino | piazza San Carlo | verso l' archiviazione del prefetto | l' indagine continua per il

Torino - tragedia di piazza San Carlo : procura chiede otto archiviazioni : I pm torinesi hanno chiesto l'archiviarne per 8 indagati tra cui il prefetto mentre rimangono nel registro degli indagati altre quindici persone tra cui la sindaca Chiara Appendino.Continua a leggere

Giovani in piazza - a Torino è Botellon : ANSA, - Torino, 6 MAG - Sono arrivati in migliaia, nel centro di Torino, per partecipare al Botellon, festa di origine spagnola dove ognuno si porta da bere. All'evento, organizzato attraverso un ...

Torino - ecco le impressionanti immagini inedite del caos in piazza San Carlo durante la finale di Champions [VIDEO] : In molti dimenticheranno con difficoltà il caos avvenuto a Torino a piazza San Carlo durante la finale Champions tra Juventus e Real Madris. Sono immagini inedite della sera del 3 giugno quelle che propone Repubblica e che sono contenute negli atti dell’inchiesta della procura depositati nei giorni scorsi: riprendono il fuggi-fuggi in cui perse la vita Erika Pioletti. Una telecamera dall’alto, posizionata su via Roma, inquadra l’onda di gente ...

Torino - 10MILA AL CONCERTONE IN PIAZZA CASTELLO/ Torna il vetro dopo il caos-Champions : CONCERTONE 25 aprile in PIAZZA CASTELLO in 10MILA a TORINO: Torna la folla in PIAZZA a quasi un anno dalla tragica notte della finale di Champions in PIAZZA San Carlo(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:58:00 GMT)

Torino - il 5 mille per aiutare nonna Marisa paralizzata dalla folla di piazza San Carlo : I figli Viviana e Danilo hanno creato una Onlus cui destinare fondi con cui far fronte alle cure della donna in ospedale dal 3 giugno dello scorso anno

Torino - piazza San Carlo parla Appendino : 'Aggirate alcune norme di sicurezza' : Un grande evento da quarantamila spettatori organizzato in soli quattro giorni. Con pochi soldi. Praticamente senza sponsor. Aggirando norme e regolamenti. Ignorando una circolare in materia di ...

Gli arresti per i disordini di piazza San Carlo - a Torino : La polizia dice che la grande ressa dello scorso giugno fu causata dai membri di una banda che rapinava le persone utilizzando bombolette spray urticanti The post Gli arresti per i disordini di piazza San Carlo, a Torino appeared first on Il Post.

Torino - Piazza San Carlo : gip - cade l'accusa di omicidio preterintenzionale : Il gip ha convalidato i fermi e ha disposto la custodia cautelare per morte come conseguenza di altro delitto, in relazione all'omicidio colposo

Torino - piazza San Carlo : la banda aveva già colpito altre volte. In azione anche al concerto di Elisa e Ghali e in Olanda : Una bomboletta spray al peperoncino, utilizzata per seminare il panico e poter rapinare indisturbati. Un metodo consolidato e usato più volte. Così hanno messo a segno i propri colpi i dieci ragazzi, giovanissimi, arrestati ieri dalla polizia di Torino con l’accusa di aver scatenato il terrore in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Concerti, discoteche, negozi e centri ...

Piazza S. Carlo a Torino - pm : con più sicurezza no esiti infausti - : I magistrati della Procura di Torino sostengono che con delle misure più idonee si sarebbe potuto evitare quanto accaduto il 3 giugno 2017. Ieri l'arresto di 8 persone sospettate di aver scatenato il ...

Piazza S. Carlo a Torino - pm : con più sicurezza no esiti infausti - : I magistrati della Procura di Torino sostengono che con delle misure più idonee si sarebbe potuto evitare quanto accaduto il 3 giugno 2017. Ieri l'arresto di 8 persone sospettate di aver scatenato il ...

Piazza S. Carlo a Torino - pm : con più sicurezza no esiti infausti : Piazza S. Carlo a Torino, pm: con più sicurezza no esiti infausti I magistrati della Procura di Torino sostengono che con delle misure più idonee si sarebbe potuto evitare quanto accaduto il 3 giugno 2017. Ieri l’arresto di 8 persone sospettate di aver scatenato il panico in quell'occasione Parole chiave: ...

Panico scatenato in piazza San Carlo : 8 arresti a Torino : 10.35 - Il gruppo di giovani considerato responsabile del Panico in piazza San Carlo, causato dall'uso di spray urticante a scopo di rapina, secondo gli investigatori prima del 13 giugno 2017 aveva commesso altri colpi analoghi durante raduni ed eventi pubblici. Giusto ieri la Procura di Torino aveva chiuso le indagini preliminari per gli incidenti in piazza San Carlo, emettendo una quindicina di avvisi di garanzia, uno dei quali è stato ...

Torino - piazza San Carlo : gli incidenti per gas urticanti usati per rapina : 7 gli arresti contro le persone accusate di aver scatenato il panico il 3 giugno scorso durante la finale della Champions League -