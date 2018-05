Torino | per incidenti piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...

Torino - il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il Salone del Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

Torino resiliente : una rassegna ad alto tasso di sostenibilità per la giornata mondiale per l'ambiente : Le attività didattiche svolte nell'ambito delle Settimane della Scienza sono a cura dell'associazione CentroScienza in collaborazione con Edu.Iren, Museo Regionale di Scienze Naturali e ToScience. ...

Sciopero dei mezzi pubblici a Torino - orari e linee interessate - : La protesta, indetta dal sindacato Usb nella giornata di oggi, coinvolge tram, autobus, metropolitana e servizio ferroviario

Torino - Appendino nomina un “presidio per la legalità” : tre toghe controlleranno appalti - contratti e conflitti d’interesse : In un momento di difficoltà, tra indagini che si chiudono e nuovi accertamenti, la sindaca di Torino Chiara Appendino si dota di un “presidio per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa” con tre toghe: un ex magistrato, l’ex presidente della Corte d’appello Arturo Soprano, e due avvocati, la presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati Michela Malerba e il suo predecessore Mario Napoli. “Cercheremo di incidere sul ...

Calciomercato Torino - il presidente Cairo ha in mente una coppia d’attacco pazzesca per la prossima stagione : Calciomercato Torino – Il Torino sta per concludere una stagione non entusiasmante, l’obiettivo adesso è essere grandi protagonisti nella prossima stagione, con il tecnico Mazzarri che potrà preparare la stagione con grande anticipo. Si preannuncia una sessione di Calciomercato caldissima, in particolar modo diverse novità in attacco. L’ex Napoli ha in mente di attuare il 3-5-2, diversi calciatori rischiano di non trovare ...

Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di oggi a Torino : Riguarda bus, tram, treni locali e metro e durerà 8 ore: le cose utili da sapere The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di oggi a Torino appeared first on Il Post.

Perché per i giudici di Torino i fattorini di Foodora sono lavoratori autonomi : L’agitazione dei fattorini di Foodora a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) Nessun rapporto di lavoro comparabile a quello di un lavoratore alle dipendenze, nessun obbligo a effettuare le consegne e nessuna esclusione pilotata dai turni. sono queste le motivazioni principali con cui i giudici del tribunale del lavoro di Torino hanno respinto l’11 aprile scorso il ricorso di sei ex fattorini contro Foodora, multinazionale tedesca delle ...

Torino - bambino ‘fantasma’ per lo Stato/ Genitori patteggiano : mai registrato - vaccinato o mandato a scuola : Torino, bambino di 7 anni fantasma per lo Stato: caso assurdo a Moncalieri, i Genitori patteggiano 3 anni davanti al gup. Mai registrato, vaccinato o mandato a scuola(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:33:00 GMT)

Operaio muore precipitando da 14 metri : per il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli : Secondo il Tribunale di Torino non ci sono colpevoli per la morte di Francesco Esposito, Operaio di 59 anni che nel 2013 cadde da un'impalcatura mentre lavorava alla stazione Porta Nuova.Continua a leggere

Calciomercato Torino - Cairo svela le strategie per la prossima stagione : Il Torino ha fermato il Napoli nel match della 36^ giornata del campionato di Serie A, 2-2 che permette ai granata di concludere al meglio la stagione, adesso altre due partite con l’obiettivo di conquistare altri risultati positivi. Il presidente Cairo parla del futuro del club ed in un’intervista a Radio Anch’io Sport su Radio Rai Uno dà indicazioni: “Spintarella alla Juventus? Ieri era un epilogo già scontato. Il ...

Concerti di Primavera per la Cororchestra Vianney di Torino : La Cororchestra Vianney nasce nel 2004, dall’unione fra la Corale Polifonica Vianney, diretta da Matteo Gentile e l’Orchestra Ensemble Giovanile Vianney,

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

DIRETTA/ Napoli Torino - risultato finale 2-2 - info streaming video e tv : pareggio amaro per il Napoli : DIRETTA Napoli Torino, info streaming video e tv: ultime speranze scudetto per i partenopei, i granata del grande ex Mazzarri sono ormai tranquilli.