Torino | il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico

: #Torino: blitz carabinieri, acquisiti documenti del portavoce dell'#Appendino - TgLa7 : #Torino: blitz carabinieri, acquisiti documenti del portavoce dell'#Appendino - Agenzia_Ansa : #Torino Il portavoce della sindaca #Appendino restituisce 5 mila euro - ngk2019 : RT @interrisnews: Consulenza per il Salone del #Libro al centro di polemiche #Appendino #Torino -

(Di martedì 8 maggio 2018) Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di. Per questo oggi Luca Pasquaretta,sindaca Chiara, ha restituito iottenuti per un suoal fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come “inopportuno” quel lavoro. A quel giudizio, poi, si era aggiunto anche quello molto severo di Davide Bono, il primo grillino eletto a: “Imbarazzo e disappunto – ha scritto su Facebook il consigliere regionale -. E non è la prima volta…”. Un messaggio che lascia intuire qualche dissapore interno. “Come già affermato dagli uffici, la prestazione finita al centro delle polemiche in questi giorni fu regolarmente autorizzata e, come ribadito ...