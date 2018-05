Tiro a volo : Italia super nel Mixed Team : ANSA, - KUWAIT CITY, 8 MAG - Le gare del Mixed Team di Trap e Skeet della 'Emir Cup' hanno visto il dominio assolto degli azzurri. Le coppie Italiane hanno conquistato cinque delle sei medaglie in ...

Tiro a volo : azzurri Fossa a Malta : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Prosegue l'impegno delle squadre italiane nei maggiori appuntamenti del calendario agonistico internazionale di Tiro a volo. Oggi parte per Malta una squadra di Fossa Olimpica ...

Nina Moric : “Ridatemi mio figlio - non sta bene. Favoloso? Ha scelto di fare il Grande Fratello - questa volta mi Tiro fuori” : “Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più. Il distacco da me è stato il più Grande dolore della sua vita. E anche della mia”. Con queste parole, Nina Moric racconta al settimanale Chi il difficile periodo che sta passando a causa del mancato affidamento del ...

Coppa del Mondo di Tiro al volo - argento per Gabriele Rossetti : Il 23enne delle Fiamme Oro si piazza alle spalle dell'americano Hancock e davanti allo spagnolo Aramburu. Deludono Filippelli e Fuso, fuori dalla finale

Tiro a volo : Cdm - Rossetti 2/o in Corea : ANSA , CHANGWON , Corea DEL SUD , , 29 APR - La giornataconclusiva della 'tappa' di Coppa del Mondo di Tiro a volo aChangwon, riservata allo Skeet maschile, è illuminata dallagrande prestazione dell'americano Vincent Hancock, due volte oroolimpico, che compone il record di finale di 59/60 e ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nello skeet Gabriele Rossetti è secondo! Trionfa lo statunitense Vincent Hancock : Arriva un altro podio per l’Italia nell’ultima gara della seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti è secondo alle spalle dell’inarrivabile statunitense Vincent Hancock. Terzo gradino del podio per l’iberico Juan Jose Aramburu. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli ed Emanuele Fuso. In finale lo statunitense Hancock eguaglia ...

Tiro a volo : Cdm - Rhode domina Skeet donne : ... da Atlanta 1996 a Rio 2016, si è portata a casa anche la vittoria nella gara della 'tappa' di Coppa del mondo in corso nella Corea del Sud, in cui ha migliorato il record del mondo, che già le ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Katiuscia Spada si ferma ai piedi del podio nello skeet : La bestia nera di Katiuscia Spada, almeno per oggi, risponde al nome di Amber English: la statunitense, dapprima supera l’azzurra in uno shoot off infinito in qualifica, poi la beffa appaiandola all’ultimo piattello, soffiandole il podio nella finale dello skeet femminile della seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud. Nelle eliminatorie curiosamente le sei finaliste erano tutte costrette ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nelle qualifiche dello skeet femminile ancora in corsa Chiara Cainero e Katiuscia Spada : Scattate le gare dello skeet nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, si sono disputate le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni femminili. A guidare il campo delle pretendenti alla finale è la polacca Natalia Szamrej con 74/75, con almeno due piattelli di margine su tutte le avversarie. Delle tre italiane in gara, verosimilmente, sono ancora in corsa per la qualificazione alla finale ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Alessia Iezzi e Valerio Grazini al quinto posto nel trap misto : Si chiudono le gare del trap nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nella prova mista, vinta da Slovacchia 1, Italia 1 di Valerio Grazini ed Alessia Iezzi si classifica al quinto posto. Italia 2 di Giovanni Pellielo e Jessica Rossi viene eliminata nelle qualificazioni. Dal 27 al 29 in programma le gare di skeet. In finale a vincere, con 41/50 è Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga, mentre sul secondo gradino del ...

Tiro a volo - De Filippis vince in Corea : Ad imporsi nella gara di Fossa è stato 'il signor Rossi', ovvero il poliziotto tarantino Mauro De Filippis, marito dell'olimpionica di Londra 2012, e tre volte campionessa del mondo, Jessica Rossi. ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Mauro De Filippis SONTUOSO! Trionfo netto nel trap! : Finalmente il pomeriggio sudcoreano (mattino italiano) si tinge d’azzurro nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, Mauro De Filippis trionfa nella finale del trap maschile, precedendo il ceco Jiri Liptak ed il turco Yavuz Ilnam. Fuori nelle eliminatorie Giovanni Pellielo e Valerio Grazini. Incredibile la finale del nostro rappresentante: partito male, dopo 15 piattelli gli errori sul groppone sono già 4 e ...