Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia | da Catania a Caltagirone

Giro d’Italia 2018 - risultato quarta tappa : Tim Wellens vince a Caltagirone. Bene Formolo - perdono secondi Aru e Froome : È Tim Wellens il vincitore della prima tappa italiana del Giro d’Italia 2018 , la quarta dopo la grande partenza da Israele: il belga della Lotto Fix All ha dominato sull’arrivo di Calta Giro ne, 202 chilometri dopo la partenza di Catania. Uno strappo impervio che ha anche creato distacchi tra gli uomini di classifica: se Rohan Dennis e Tom DUmoulin rimangono divisi da un solo secondo, ha perso terreno Chris Froome , ancora in difficoltà ...

Giro d’Italia 2018 : svelata la formazione della Lotto Soudal. Ci sarà Tim Wellens : Sempre più vicina la partenza della prima corsa a tappe stagionale: il Giro d’Italia. Tutto pronto per lo start da Gerusalemme, in Israele, a poco a poco le compagini stanno organizzandosi per l’appuntamento con la Corsa Rosa. A poco meno di due settimane dalla cronometro iniziale, la Lotto Soudal sembra aver deciso (anche se non ufficialmente, come scritto da Cyclisme Revue.be) i propri alfieri per il Giro. Ovviamente, con il ...