Tim | multa da 74 milioni per non aver comunicato il controllo di Vivendi

Vodafone/ Dal Garante stop a telemarketing selvaggio. Multa in arrivo come per Tim? : Vodafone, il Garante per la Privacy interviene sul telemarketing selvaggio portato avanti dalla compagnia telefonica. Non è da escludere una Multa come nel caso di Tim(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Anziano consuma rapporto inTimo in Apecar con giovane rumena : maxi multa Video : L'amore non ha eta': una massima che un settantanovenne di origine romagnola ha applicato alla lettera. Peccato che l'arzillo Anziano si divertisse ad effettuare le sue performance all'interno di un #Apecar ed in un luogo piuttosto frequentato. Il focoso nonno è stato sorpreso dai carabinieri mentre consumava un rapporto completo con una trentaduenne rumena. L'episodio si è verificato il 27 marzo a Cervia con l'uomo che non ha trattenuto il suo ...

Tim : mega multa dell'Antitrust da 5 milioni di euro : ... la condotta ingannevole adottata da Tim è particolarmente grave, data l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste non solo a livello di economia nazionale ma, soprattutto, per le ...

Pubblicità ingannevole - maximulta a Tim : L'Antitrust multa Tim per un ammontare complessivo di 4,8 milioni di euro per una Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica . Ne dà notizia la stessa Autorità. "Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'...

Tim : mega multa dell'Antitrust da 5 milioni di euro : Non si sono ancora spente le ceneri delle polemiche suscitate dai rimborsi delle bollette telefoniche per la fatturazione a 4 settimane che sulla Tim arriva un'altra pesante tegola. L'Antitrust, infatti, avrebbe inflitto alla società telefonica una multa estremamente salata, pari a quasi 5 milioni di euro, per aver adottato una pubblicità ingannevole per reclamizzare il suo servizio di fibra ottica. Vediamo di capire su quali basi di fatto e di ...

Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica - maxi multa da 4 - 8 milioni per Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per Pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.Continua a leggere

Antitrust - multa di 4 - 8 milioni a Tim per pubblicità fibra ottica : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia Spa per pratica commerciale scorretta con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole e omissiva sulle ...

Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : multa da 4 - 8 milioni per Tim : Maxi multa per Telecom Italia Spa. L'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato la compagnia telefonica per pratica commerciale scorretta, con una multa da 4,8 milioni di euro...

Antitrust - 4 - 8 mln multa a Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole e omissiva sulle offerte di connessioni in fibra ottica. Nelle ...

Tim multata da Antitrust con sanzione da 4 - 8 milioni di euro : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato TIM per pratica commerciale scorretta sulla pubblicità della Fibra ottica . La multa ammonta a 4,8 milioni di euro. L'...

Tim - multa Antitrust da 4 - 8 milioni per pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Tim - multa Antitrust da 4 - 3 milioni per pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Fibra ottica - dall’Antitrust 4 - 8 milioni di multa a Tim per pubblicità ingannevole : L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in Fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della Fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime ...