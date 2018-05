: Il Governo usa i nostri soldi per far vincere uno dei due contendenti per Tim, ma non ci spiega perché, con quale p… - marcocappato : Il Governo usa i nostri soldi per far vincere uno dei due contendenti per Tim, ma non ci spiega perché, con quale p… - BernyZb : RT @NotizieIN: Tim, governo irroga sanzione da 74,3mln - CybFeed : #News #Tim, governo irroga sanzione da 74,3mln -

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha adottato il DPCM per l'zione dellanei confronti di Tim SpA, pari a 74,3 milioni di euro. La, prevista ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Dl 15/3/2012 n.21, è corrispondente all'1% del fatturato cumulato di Tim SpA e Vivendi S.A. in relazione agli asset rilevanti nel settore telecomunicazioni. Tim in una nota precisa di "non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale" della multa.(Di martedì 8 maggio 2018)