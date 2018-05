UlTimo tentativo della Lega : «Fi consenta un governo con M5S» : Nel tentativo di scongiurare il ritorno alle urne, la Lega torna a chiedere a Berlusconi un "passo di lato" per consentire la nascita di un governo con i Cinquestelle. Ma da Forza...

Tim : da governo sanzione da 74 - 3 milioni : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha adottato il dpcm per irrogare la sanzione nei ...

La Lega incalza Berlusconi : Consenta il governo col M5s; L'allarme di Padoan : L'incertezza frena gli invesTimenti : L'allarme lo ha lanciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul Def davanti alle commissioni Speciali riunite alla Camera. Per scongiurare l'aumento dell'Iva Padoan traccia la ...

Governo : Fitoussi - nuova legge elettorale per esecutivo con forte legitTimità - 2 - : Voglio condurre la mia politica': ma per fare questo serve un Governo con una vera e forte legittimità'. Proprio per questo, sostiene Fitoussi, 'serve una legge elettorale che permetta di arrivare ad ...

Governo - Padoan : fase incertezza rischia di frenare invesTimenti : Roma, 8 mag. , askanews, 'La fase d'incertezza politica del Paese potrebbe frenare la ripartenza degli investimenti'. E' l'allarme lanciato dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, per l'...

Governo - i Timori di Renzi nella telefonata a Salvini : “Ma non riuscite a convincere Berlusconi a fare un passo indietro?” : Quando tutto stava per precipitare, mentre il presidente della Repubblica affinava le frasi per spiegare con linguaggio felpato ai partiti e agli italiani quali sono i rischi di un voto tra luglio e ottobre, c’è stato un colloquio tra due insospettabili per tentare una soluzione in extremis, almeno nelle intenzioni di uno dei due. Matteo Renzi ha telefonato a Matteo Salvini, perché non poteva credere che davvero Lega e Movimento Cinque ...

Riforma pensioni/ Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero (ulTime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi,8 maggio(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:07:00 GMT)

Mattarella dà l'ulTimatum : "Governo neutrale". Ma resta col cerino in mano : Niente voto prima dell'estate. Almeno per ora. Al termine dell'ennesima consultazione, che si conclude con l'ennesimo nulla di fatto, Sergio Mattarella dà una strigliata alle forze politiche ponendo l'ultimatum. "A questo punto - scandisce - è doveroso dar vita un nuovo governo". Quello che propone ora il capo dello Stato, è un esecutivo di garanzia, il più neutrale possibile, con ministri che non si candidino poi alle prossime elezioni. Nel ...

L'incognita governo sulle deleghe Tim : quelle alla sicurezza assegnate solo temporaneamente a Grassi : Dopo l'avvicendamento di Vivendi a opera del fronte guidato da Elliott e Cdp, la nuova Tim riparte da una conferma e da una novità: Amos Genish sarà ancora il ceo mentre il nuovo presidente è Fulvio Conti, l'ex amministratore delegato di Enel arrivato nel board del gruppo telefonico grazie alla lista del fondo americano. Ma le deleghe più delicate, quelle sulla sicurezza, finiscono in stand-by: sono state assegnate a ...

GOVERNO ULTimE NOTIZIE : SALVINI-DI MAIO "ESECUTIVO POLITICO O VOTO 8 LUGLIO"/ Live video M5s “no a Berlusconi” : Consultazioni Live da Mattarella: GOVERNO di tregua o elezioni a luglio, le ULTIME NOTIZIE e gli scenari. Di MAIO, GOVERNO con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:38:00 GMT)

UlTimo giro al Quirinale Cercasi donna manager per governo di tregua : E senza un accordo giallo-verde-azzurro non resta che tentare un governo di tregua affidato a un personaggio neutrale, esperto di economia e con un riconosciuto standing internazionale, il cui ...