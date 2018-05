Test Jerez | Valentino Rossi | ' Mi piacciono le nuove Michelin'

MotoGp Test Jerez - Rossi : «I prossimi mesi saranno molto importanti» : Jerez DE LA FRONTERA - I test sulla pista andalusa lasciano un minimo di speranza nel pilota di Tavullia, dopo un quinto posto in gara che non ha certamente soddisfatto Valentino Rossi, viste le tante ...

Moto : Test Jerez - Yamaha Zarco più veloce : ANSA, - ROMA, 7 MAG - È stato un fine settimana intenso quello a Jerez de la Frontera per la MotoGp. Il Gplascia spazio ai test e, sul tracciato andaluso, si è lavorato in vista del proseguo ...

MotoGP - analisi Test Jerez 2018 : la Honda mette le ali - la Yamaha continua ad inseguire : Giornata di Test a Jerez per la MotoGP. Dopo la gara di ieri si è tornati subito in pista per una lunga sessione di prove a cui però non hanno partecipato tutti i team. Ducati, Suzuki e Aprilia, infatti, hanno già abbandonato la Spagna alla volta del Mugello, dove effettueranno dei Test privati nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione, oggi, era quindi rivolta principalmente alla Honda. Il team Repsol ha effettuato un lavoro ...

Valentino Rossi - Test Jerez 2018 : “Abbiamo lavorato per il futuro. Dovremo aspettare per vedere quanto siamo migliorati” : Non è stata una giornata positiva quella condotta da Valentino Rossi nei Test odierni a Jerez. Il lunedì è stata la degna chiusura di un weekend da dimenticare, in cui solo lo strike tra Pedrosa, Dovizioso e Lorenzo ha consentito al Dottore di agguantare un insperato quinto posto. Oggi non è andata meglio, con Rossi che ha condotto prove di parti meccaniche sulla sua M1. Il Dottore ha sfruttato fino all’ultimo minuto a disposizione, ...

Test Jerez - Zarco davanti : "Lavoro sul grip e le cose funzionano" : Gran caldo e poca voglia di tornare in pista dopo un weekend estremamente intenso. Ma alla fine della giornata di Test, senza le Ducati ufficiali , niente giri anche per Danilo Petrucci, , Suzuki e ...

MotoGp - Zarco vola nei Test a Jerez : TORINO - Giorno di test sul circuito di Jerez dopo il Gran Premio di Spagna. Senza le Ducati, volate subito dopo la gara verso il Mugello, gli occhi erano tutti puntati sulle Honda, che hanno montato ...

Daniel Pedrosa - Test Jerez 2018 : “Ho faticato a tornare in moto. Abbiamo fatto un gran lavoro oggi” : Daniel Pedrosa ha commentato la giornata di Test a Jerez. Inevitabile per lo spagnolo partire dall’incidente di ieri, che qualche strascico lo ha lasciato. “All’inizio ho faticato a tornare in moto. Ero poco reattivo e mi faceva male la parte destra“. Poi, però, il pilota della Honda ha potuto proseguire il lavoro. “La situazione è migliorata e ho potuto sfruttare la giornata. Abbiamo fatto un gran lavoro al box, ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

Marc Marquez - Test Jerez 2018 : “Giornata positiva. Abbiamo fatto tante prove aerodinamiche” : Marc Marquez ha chiuso in anticipo i Test di Jerez. Il pilota spagnolo ha girato soltanto al mattino, terminando la giornata con buone sensazioni, come confermato dalle sue dichiarazioni. “È stata una giornata molto positiva“, ha dichiarato il catalano. Niente attacco al tempo: il lavoro in casa Honda ha riguardato l’aerodinamica, come già nelle prove invernali. “Abbiamo potuto fare tante prove aerodinamiche. Non è mai ...

Test Jerez - Zarco il più veloce. Marquez e Pedrosa provano la carena con le ali : Il giorno dopo un Gp caratterizzato dall'incidente carambola tra le due ducati e Dani Pedrosa, parte dei team sono rimasti in Spagna mentre gli altri - con Ducati e Suzuki in Testa - sono già partiti ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGP oggi (7 maggio) - Test Jerez 2018 : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Quest’oggi, lunedì 7 maggio, il Circus del Motomondiale tornerà nuovamente in pista e sempre a Jerez de la Frontera (Spagna) per affrontare una sessione di Test importante in vista del proseguo della stagione. Il tracciato andaluso, sede del quarto round iridato, offrirà infatti anche l’opportunità di completare un programma di prove funzionale al lavoro dei team della top class. Sarà interessante constatare che programma di sviluppo ...

GP di Spagna in corso da Jerez: oggi, sabato, dopo la sessione mattutina di libere, sarà il turno delle qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e alle 15 la Moto2. Domenica 6 maggio alle 14.00 la gara della MotoGP (live anche su Sky Sport 1), preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle