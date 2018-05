Terremoto nelle Marche | paura alle 18 24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 3.2 ad Ascoli Piceno : L'evento sismico localizzato dall'Ingv nei pressi del comune di Appignano del Tronto ad una profondità di 28 chilometri.Continua a leggere

Terremoto oggi nelle Marche/ INGV - ultime scosse : sisma M 2.9 a Macerata (7 maggio 2018) : Terremoto oggi a Macerata: ultime scosse INGV nelle Marche, sisma M 2.9 sulla scala Richter. Aggiornamenti e sciami sismici: Centro Italia e Toscana le coinvolte(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:20:00 GMT)

Scossa di Terremoto magnitudo 6.4 nelle Filippine : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato nelle Filippine alle 08:19:04 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Filippine sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Molise - tra rischio sismico e incubo profezia nelle stesse zone distrutte nel 1456 : ... si è diffusa con una certa viralità una profezia allarmante lanciata da una sedicente profetessa brasiliana, Gustan Luciane Johansson , che ha annunciato tre violenti terremoti in tutto il mondo per ...

Terremoto Molise : il Comune di Acquaviva apre il Centro operativo - a Termoli conclusi i sopralluoghi nelle scuole : Il Comune di Acquaviva Collecroce – la località epiCentro del Terremoto di oggi in Molise – ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) nella sede del Municipio e il sindaco, Francesco Trolio, è in continuo contatto con i vertici della Protezione Civile regionale. Nel piccolo borgo bilingue italo-croato di Acquaviva l’atmosfera in paese resta tranquilla. Il sindaco ha confermato che “abbiamo fatto tutte le verifiche ...

Terremoto Molise : in corso sopralluoghi nelle scuole di Termoli : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise, sono in corso i sopralluoghi negli edifici pubblici di Termoli (Campobasso): le scuole pubbliche elementari e medie Bernacchia, Principe di Piemonte ed il complesso scolastico Difesa Grande non presentano lesioni o cedimenti, secondo quanto reso noto dal Comune. L'articolo Terremoto Molise: in corso sopralluoghi nelle scuole di Termoli sembra essere il primo su ...

Terremoto nelle Marche - ancora paura nel Maceratese : scossa di magnitudo 3.5 : Il sisma ha avuto epicentro nei comuni di Muccia e Pieve Torina, gli stessi già protagonisti ormai da mesi di continue scosse di Terremoto.Continua a leggere

Terremoto oggi nelle Marche/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.6 a Pieve Torina (13 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, 13 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Macerata, sisma di magnitudo 2.6 a Pieve Torina. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Terremoto nelle Marche - i crolli non fermano il panificio. "Non molliamo" / VIDEO : Pieve Torina , macerata, , 12 aprile 2018 - La tenacia e la tempra dei terremotati hanno il volto di Daniele Pascoli e Stefania Tarantini , titolari del Panificio Fronzi di Pieve Torina, , dei loro ...

Terremoto - le scosse continue e l'appello alla politica : "Niente scuse - vogliamo tornare nelle nostre case" : Impossibile dominare la paura. Difficile vivere con l'ansia continua di una nuova scossa. Il Terremoto continua a non dar tregua alle martoriate popolazioni del Centro Italia, con una

Terremoto nelle Marche - nuova scossa di magnitudo 3.4 : Macerata, 11 aprile 2018 - Nuove scosse di Terremoto nella notte e questa mattina in provincia di Macerata, la più forte di 3.4 registrata alle due di notte in zona Pieve Torina dove già ieri ci sono ...