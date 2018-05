ilfattoquotidiano

: Terremoto, l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini: “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso”… - Cascavel47 : Terremoto, l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini: “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso”… - kickmyballs222 : RT @fattoquotidiano: Terremoto, l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini: “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso” - fattoquotidiano : Terremoto, l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini: “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso” -

(Di martedì 8 maggio 2018) C’è un macaone nato da una mezzoretta. Non ha ancora le ali stese e per questo si aspetta il momento in cui sarà in grado di volare per liberarlo all’aperto. Perché nel “Giardino” non esistono serre o confini: la parola d’ordine è libertà. Soprattutto la libertà di resistere e andare avanti. Quella di aggrapparsi con le unghie al futuro di un territorio che, seppur minato dal sisma del 2016, ha dentro di sé le potenzialità per risorgere e riprendere quota. Come una farfalla che, fuoriuscita dal bozzolo, inizia a esplorare il mondo. È Cessapalombo, piccolo comune in provincia di Macerata, la casa di questo progetto ambientale fondato sull’amore. Qui Fabiana, originaria di Imola, c’è arrivata grazie a Patrizio. E insieme hanno deciso di creare questo sogno: un parco didattico per scuole e famiglie. Un’oasi naturalistica dedicata alledei...