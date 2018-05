Terremoto Centro Italia | forte scossa ad Ascoli Piceno

Terremoto Centro Italia : scossa in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia : riapre al pubblico la fontana simbolo di Amatrice : La fontana di Sant’Agostino di Amatrice è stata restaurata e sabato prossimo, 12 maggio, alle ore 15, sarà inaugurata e, così, restituita alla Città. La fontana è, per Amatrice, un simbolo: situata davanti alla Chiesa di Sant’Agostino, nei pressi di Porta Carbonara, è un monumento molto caro alla popolazione, un punto di riferimento che sta per tornare nella disponibilità della gente di Amatrice. È lì da lungo tempo, ogni abitante di ...

Terremoto Centro Italia : consegnate 3.220 casette : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.220, rispetto alle 3.645 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 356 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 98% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.474 Sae nelle Marche, 787 nel Lazio, 742 in Umbria e 217 in Abruzzo. A fronte di 1.825 ordinate ...

Terremoto Centro Italia : pronta la mappa geologica dei 138 Comuni colpiti dalla sequenza sismica : Elaborata la mappa geologica dei 138 Comuni colpiti dalla sequenza sismica attivatasi in Centro Italia il 24 agosto del 2016: il nostro è il primo Paese al mondo ad avere uno strumento simile. I dati sono stati presentati oggi a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Centro per la Microzonazione sismica, costituito da 25 tra enti di ricerca e dipartimenti universitari coordinati dal Cnr. Quando si verifica un Terremoto, la ...

Terremoto Centro Italia : domani l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Amatrice : E’ in programma domani l’inaugurazione del nuovo stadio comunale “Paride Tilesi” di Amatrice, alla presenza del Ministro per lo Sport, del direttore generale della Lega Serie A, del presidente della Lega B, del presidente dell’istituto per il credito sportivo, del sindaco Sergio Pirozzi, e dei principali partner che hanno contribuito al progetto. L’impianto, al Centro delle operazioni di soccorso e di gestione ...

Terremoti Centro Italia : numerose scosse di Terremoto nel Maceratese : numerose scosse di terremoto sono state registrate nel Maceratese tra ieri e oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Dalla mezzanotte sono stati 5 gli eventi, di magnitudo tra 2 e 2.5, con epiCentro vicino ai comuni di Monte Cavallo e Pieve Torina e Muccia ed ipoCentro tra 8 e 10 km. Ieri erano state una quindicina le scosse in provincia di Macerata: le più forti sono state quella di magnitudo 3.2 delle ore 21:21 e quella ...

Terremoto Centro Italia - sciame sismico per tutta la notte nel Maceratese : Due le scosse oltre magnitudo 3, entrambe con epiCentro a Pieve Torina, ma sono state oltre dieci le scosse sopra magnitudo 2.Continua a leggere

Alba Adriatica - 56enne sfollato per il Terremoto del centro Italia si suicida : A quasi due anni dal sisma che ha interessato il centro Italia non ce l'ha fatta più e si è tolto la vita. E' il dramma di un uomo di 56 anni di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ...

Terremoto Centro Italia : suicida l’ex titolare di b&b sfollato : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal Terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, e’ morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunita’ di Castelsantangelo sul Nera dove l’uomo si occupava anche di ...