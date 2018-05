Tenta di salvare il cane caduto nel lago : muore Eric Geboers - ex campione del mondo di motocross : Geboers è annegato nelle acque del lago Miramar, in Belgio. In carriera ha vinto cinque mondiali di motocross.Continua a leggere

AtTentato in Francia - morto il gendarme eroe ferito per salvare gli ostaggi : Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l'autore degli attacchi compiuti ieri...

Finisce in tragedia il Tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare un suicida Video : tragedia nel centro storico di #Catania, una squadra di 5 persone dei Vigili del Fuoco [Video] era intervenuta la sera del 20 marzo per una segnalazione dovuta a una perdita di gas da un magazzino. Alla base di questa perdita sembrerebbe ci fosse un tentativo di suicidio di un uomo, che rinchiuso in un'officina avrebbe tentato di uccidersi con il gas di 3 bombole la zona non era servita dalla rete del metano. I #Vigili del Fuoco, durante il ...