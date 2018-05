Tensioni sul petrolio | riemerge l’allarme Venezuela

Al via terzo giro di consultazioni. Tensioni al vertice Salvini-Berlusconi su offerta M5s : Di Maio: ok a premier esterno ma resta veto su FI. Il leader del Carroccio apre mentre il Cavaliere non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 Stelle e avverte che mai darà il ...

Consultazioni - Di Maio al Quirinale. Tensioni nel Centro-destra : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera una possibilità d’accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

Wajib : 'È una finestra sulla vita di Nazareth - una città piena di Tensioni' : Mohammad Bakri , attore palestinese famoso in tutto il mondo , ha recitato in Private di Saverio Costanzo , per il quale ha vinto il Pardo d'Oro come miglior attore a Locarno, e Saleh Bakri , lo ...

TRUMP-PUTIN - INVITO ALLA CASA BIANCA/ Dialogo tra Usa e Russia? Ancora Tensioni sul fronte sanzioni : Trump invita Putin ALLA CASA BIANCA: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. Comey accusa, "tra di loro parlavano di prostitute"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Wall Street scivola sulle Tensioni per una guerra commerciale : La guerra dei dazi dà un brutto colpo a Wall Street, che è andata in deciso calo. La Borsa americana ha chiuso la peggiore sessione dell'ultimo mese e mezzo dopo che il Presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento che impone nuovi dazi su alcuni prodotti cinesi, annunciando peraltro che questa sarà solo la prima di molte iniziative simili. Al momento non si conosce ancora la composizione della lista di prodotti colpiti dalle nuove ...

Le Borse resistono alle Tensioni sull'amministrazione Usa : MILANO - L' addio di Gary Cohn , consigliere economico del presidente Trump in disaccordo con l'indirizzo di politica commerciale tracciato dall'amministrazione Usa, e in particolare sui nuovi dazi su ...

Firenze - per Nardella estremisti infiltrati per alimentare le Tensioni sul senegalese : Sabato pomeriggio nel capoluogo toscano ci sarà un manifestazione organizzata dalla comunità del Senegal dopo la morte di un loro connazionale, un ambulante di 54 anni, ucciso da un pensionato ...

Elezioni - l?asTensionismo al Sud decisivo per il risultato : ROMA Occhio all?affluenza. Oggi gli addetti ai lavori monitoreranno con grandissima attenzione la quantità dei votanti ai seggi. Perché? Essenzialmente perché - a detta dei...

Torino - Tensioni al corteo antifascista contro CasaPound. "Idranti sulla folla - petardi e bottiglie" : Tafferugli a Torino durante il corteo antifascista contro CasaPound. I manifestanti sono arrivati a ridosso del cordone con cui le forze dell'ordine hanno sbarrato corso Vittorio Emanuele per...

