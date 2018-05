Tennis | WTA Madrid 2018 | i risultati di martedì 8 maggio Poche sorprese | vincono Halep e

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di lunedì 7 maggio. Pliskova elimina Azarenka. Avanti Wozniacki e Sharapova : Prime sfide del secondo turno nel tabellone femminile al WTA Premier di Madrid. Il big match di questo lunedì era senza dubbio quello che metteva di fronte Karolina Pliskova e Viktoria Azarenka. Dopo un primo set dominato dalla ceca ed un secondo nel quale invece c’è stato un monologo della bielorussa, il terzo set è stato appassionante con Pliskova che alla fine è riuscita ad imporsi per 7-5, strappando il servizio nel dodicesimo game ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : Una prova convincente per lei che affronterà nel prossimo round la portoricana Monica Puig , n.69 del mondo, . Stessa storia, stesso mare per la testa di serie n.3, padrona di casa. 6-4 6-3 per lei ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : In programma, quest’oggi, ben 20 incontri nel tabellone femminile del torneo di Madrid. Una seconda giornata che ha visto scendere in campo tante protagoniste del circuito WTA. Andiamo ad analizzare quel che di interessante è accaduto sulla terra rossa spagnola. Osservate speciali, in questo esordio, le prime due giocatrici del mondo: la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki. La n.1 del ranking si è sbarazzata in meno di 1 ora ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani eliminata al primo turno dall’australiana Ashleigh Barty : Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma al primo turno del tabellone principale l’avventura di Sara Errani al torneo WTA Premier Mandatory di Madrid: sulla terra rossa iberica l’azzurra cede all’australiana Ashleigh Barty, che si impone con il punteggio di 6-1 6-4 in 77 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra inizia male, ritrovandosi subito sotto 0-3, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione del ...

Diretta / Wta Madrid 2018 info streaming video e tv : big avanti tutta! (Tennis - oggi 5 maggio) : Diretta Wta Madrid 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis sulla terra rossa, sabato 5 maggio giornata dedicata esclusivamente al primo turno del tabellone femminile(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:39:00 GMT)

Tennis - WTA Rabat 2018 : titolo per Elise Mertens. Sconfitta in finale la serba Tomljanovic : Continua l’ottimo momento di stagione di Elise Mertens, che trionfa nel torneo WTA di Rabat. Si tratta del quarto titolo in carriera per la belga, il terzo in un 2018 davvero strepitoso per la numero 19 del mondo che aveva già vinto ad Hobart e Lugano. In finale sulla terra rossa marocchina Mertens ha sconfitto la serba Alja Tomljanovic, numero 96 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e quarantasette minuti di ...

Tennis - WTA Praga 2018 : trionfo casalingo per Petra Kvitova - battuta Buzarnescu : La numero 10 del mondo si porta sul 3-0 e questa volta non solo conserva il vantaggio, ma lo aumenta con un altro break nel sesto gioco . Avanti 5-1 Kvitova perde il servizio, ma trova l'immediato ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani entra nel tabellone principale. Battute Beatriz Haddad Maia e Kirsten Flipkens : Sara Errani ce l’ha fatta: l’azzurra entra nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. In Spagna la Tennista italiana ha battuto prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi la belga Kirsten Flipkens, ed ora attende di conoscere quale sarà la sua avversaria di primo turno (sono 8 le qualificate). Nel primo match del tabellone cadetto Errani ha superato la brasiliana Haddad Maia, in una dura battaglia ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani entra nel tabellone principale. Battute Beatriz Haddad Maia e Kirsten Flipkens : Sara Errani ce l’ha fatta: l’azzurra entra nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. In Spagna la Tennista italiana ha battuto prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi la belga Kirsten Flipkens, ed ora attende di conoscere quale sarà la sua avversaria di primo turno (sono 8 le qualificate). Nel primo turno del tabellone cadetto Errani ha superato la brasiliana Haddad Maia, in una dura battaglia ...

Tennis - WTA Praga 2018 : trionfo casalingo per Petra Kvitova - battuta Buzarnescu : Il torneo WTA di Praga si conferma territorio di conquista per le Tenniste di casa (sei vittorie in nove anni). Petra Kvitova trionfa in finale contro la rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Per la ceca numero 10 della classifica mondiale si tratta del 23esimo titolo in carriera su 30 finali giocati ed è anche il terzo stagionale per ...

Tennis - Wta Praga : vince il titolo l'idolo di casa Kvitova : TORINO - È Petra Kvitova la vincitrice del ' J&T Banka Prague Open 2018 ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si è concluso sui campi in terra battuta della ...

Diretta / Wta Madrid 2018 info streaming video e tv - orario e borsino delle favorite (Tennis - oggi 5 maggio) : Diretta Wta Madrid 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis sulla terra rossa, sabato 5 maggio giornata dedicata esclusivamente al primo turno del tabellone femminile(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:21:00 GMT)

Wta Madrid 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (Tennis - oggi 5 maggio) : diretta Wta Madrid 2018, Info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis sulla terra rossa, sabato 5 maggio giornata dedicata esclusivamente al primo turno del tabellone femminile(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - WTA Praga 2018 : niente finale per Camila Giorgi. L’azzurra sconfitta in tre set da Mihaela Buzarnescu : sconfitta con tanti rimpianti per Camila Giorgi nella semifinale del torneo WTA di Praga. Sulla terra rossa ceca la 26enne di Macerata cede in tre set alla rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 5-7 dopo una battaglia di quasi due ore e mezzo di gioco. Partenza sprint di Giorgi, che strappa il servizio nel secondo game alla rumena e si porta a condurre per 2-0. L’azzurra, però, ha un ...