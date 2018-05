Tennis | Internazionali d’Italia Roma 2018 | le speranze degli italiani nel tabellone

Tennis - Qualificazioni Internazionali d’Italia 2018 : tutti gli azzurri presenti a caccia del main draw : L’inizio degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma si avvicina sempre di più. Il torneo è in programma dal 13 al 20 Maggio, ma tra qualche giorno scatteranno le Qualificazioni del Masters 1000 romano, che assegnano i vari posti per il main draw. In base alle entry list ufficiali chiuse qualche settimana fa solo Camila Giorgi è sicura di giocarle, con la marchigiana che ha deciso proprio all’ultimo di venire a Roma, lanciando ...

Al Foro italico per gli Internazionali di Tennis si gioca a golf : Roma, 5 mag. , askanews, Ci sarà anche il golf agli Internazionali BNL d'Italia, il prestigioso torneo che vedrà esibirsi a Roma i grandi campioni del tennis. La Federazione Italiana golf avrà per il ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante gli Internazionali BNL d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...

Tennis World Tour agli Internazionali BNL di Roma : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all’interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. Prima di proseguire nella ...

Tennis - Internazionali : niente match in Piazza del Popolo - arriva lo stop dalla Soprintendenza : Così spiega all'Ansa il presidente della commissione Sport di Roma, Angelo Diario. IL PROGETTO ORIGINALE - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Questo era stato l'annuncio del presidente ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il calendario e le date. Il programma e come vederli in tv : È iniziata la stagione sul rosso del Tennis. Il culmine sarà il Roland Garros ma l’ultima grande tappa prima dello Slam francese sarà rappresentata dagli Internazionali d’Italia di Roma. Il Foro Italico è pronto anche quest’anno ad accogliere i migliori Tennisti del mondo, tutti a caccia del campione in carica, il tedesco Alexander Zverev che un anno fa vinse il suo primo titolo Masters 1000 battendo in finale Novak ...

Internazionali BNL d'Italia 2018 : torna il grande Tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Internazionali BNL d'Italia 2018 : torna il grande Tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Tennis : Raggi - Internazionali evento diffuso in tutta Roma : "Sono molto contenta di esser qui per la seconda volta per presentare la 75ma edizione degli Internazionali del Tennis Bnl. E' un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di Roma. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha duplice valenza: abbiamo iniziato il lavoro per far sì ...

La 75esima edizione degli Internazionali d’Italia di Tennis : Non sarà da record per la vendita dei biglietti, ma la 75esima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis fa gia’ sognare fin dal prologo: la grande sorpresa, infatti, saranno gli incontri di pre-qualificazione a piazza del Popolo a partire dal 5 maggio. Poi, sabato 12 e domenica 13 le qualificazioni e i primi 8 incontri del tabellone principale maschile, di nuovo sui conseuti campi del Foro Italico. Domenica 20 maggio le ...

Tennis - Internazionali : campo in Piazza del Popolo e il top mondiale a Roma : Attesi quasi tutti i migliori 50 Tennisti del mondo, con due soli forfeit: Roger Federer e Andy Murray, mentre tra le donne ci saranno le migliori 42 del ranking mondiale, con la conferma di Serena ...

Internazionali di Tennis - si comincia da piazza del Popolo : Roma, 11 apr. , askanews, Comincerà a piazza del Popolo la 75esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. a rendere nota la notizia il presidente della Federtennis Angelo Binaghi in occasione ...

Alcune partite degli Internazionali di Tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo : È stata presentata oggi la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in programma dal 7 al 20 maggio al Parco del Foro Italico di Roma, ma non solo. Dall’edizione di quest’anno infatti Alcune partite delle pre-qualificazioni verranno organizzate The post Alcune partite degli Internazionali di tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo appeared first on Il Post.