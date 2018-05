Taffarel incorona Alisson | “sarà il numero 1 della Selecao”

calcioweb.eu

: Taffarel incorona Alisson: “Sarà lui il portiere del Brasile al Mondiale” - - Dalla_SerieA : Taffarel incorona Alisson: “Sarà lui il portiere del Brasile al Mondiale” - - Galatasaray___4 : RT @romanewseu: #Taffarel incorona #Alisson: 'Sarà lui il portiere del #Brasile al Mondiale' #ASRoma - romanewseu : #Taffarel incorona #Alisson: 'Sarà lui il portiere del #Brasile al Mondiale' #ASRoma -

(Di martedì 8 maggio 2018) “sarà il n.1Selecao”. A promuovere il portiereRoma è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il campione del mondo col Brasile a Usa 1994, Claudio, oggi preparatore dei portieriNazionale verdeoro. “Non dirò che è stata una scommessa, ma abbiamo davvero creduto in lui e ci ha ripagati dandoci le risposte sul campo – spiega l’ex portiere del Parma ai microfoni di ‘O Globo’ – In Nazionale ha sempre avuto un rendimento molto alto anche se i tifosi avevano qualche dubbio non vedendolo giocare.è stato un buon investimento per la Roma, sapevamo che poco alla volta avrebbe trovato spazio affermandosi”. (AdnKronos) L'articolo: “sarà ilSelecao” CalcioWeb.