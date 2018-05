Sviluppo di Red Dead Redemption 2 quasi decennale | Rockstar racconta

Red Dead Redemption 2 è stato in Sviluppo per 8 anni : In occasione di un articolo da parte di IGN, abbiamo modo di scoprire alcuni interessanti retroscena su Red Dead Redemption 2, uno dei titoli più attesi del momento.Dall'articolo possiamo apprendere come il gioco abbia avuto un periodo di gestazione di ben otto anni, un tempo di sviluppo decisamente ampio anche per i canoni dei tripla A più quotati. Il progetto ha avuto inizio appena dopo la pubblicazione del primo capitolo della serie, avvenuta ...