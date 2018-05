Suso | ' Non penso di lasciare il Milan' Bonaventura nel mirino della Roma

Donnarumma non sporca i guanti - Bonaventura sposta gli equilibri - Suso in ripresa : 6 Donnarumma Due tiri ricevuti: traversa di Romulo e gol di Lee. Non sporca mai i guanti . 6,5 ABATE Non è proprio l'ultimo della schiera, lo dimostra pure con il gol che chiude i conti. 6 BONUCCI Si ...

Abbiati : 'Scambio Suso -Callejon? Non lo farei' : Così il club manager del Milan Christian Abbiati , nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport. ' La sfida tra Donnarumma e Reina? Sono due grandissimi portieri, Gigio oggi ...

MIRABELLI BLINDA DONNARUMMA/ "Gigio non si tocca - ma Suso se vuole partire...." : MIRABELLI BLINDA DONNARUMMA : il dirigente del Milan sottolinea che il portierino della Nazionale non partirà nel prossimo calciomercato, ma lascia libero di cambiare maglia a Suso .(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Calhanoglu altro squillo - Suso ispira il gioco - Borini non sa difendere : 6 DONNARUMMA Senza colpe perde l'imbattibilità datata 5 febbraio. 5 Borini Non sa difendere e Giaccherini ne approfitta. , Dal 15' st Andrè Silva 6.5 Segnare aiuta a segnare: altro gol da tre punti, . ...

Suso e lo sputo di Milinkovic : 'In finale ci siamo noi - non lui. E mia mamma...' : ... forse, sputa allo spagnolo dopo averlo preso in giro: 'Non mi sono accorto di nulla - ha dichiarato Suso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Me lo aveva detto Donnarumma, ma pensavo non fosse ...