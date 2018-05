Studio sul Parkinson | alla ricercatrice Veronica Ghiglieri un prestigioso riconoscimento

Studio dei costruttori edili sulle dinamiche di sviluppo nel Brindisino : BRINDISI - Ance Brindisi, l'associazione che raccoglie le imprese del settore costruzioni, presenterà mercoledì 9 maggio, nel corso di una giornata di Studio che si svolgerà dalle 9,30 al Nuovo Teatro ...

Sindone : lo Studio choc che cambia la storia. A 30 anni dalla datazione salta fuori il risultato che rimette tutto in discussione : Un nuovo studio che ha avuto come oggetto la Sacra Sindone di Torino, il lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l’immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli descritti nella passione di Gesù, ha portato sconcertanti risultati. A trent’anni dalla datazione della Sindone con la tecnica del radiocarbonio emergono nuovi dubbi sull’affidabilità ...

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di viaggio CartOrange diventano un caso di Studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula via dallo Studio dopo l'ultimatum? Aruta si difende dalle accuse (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 07:05:00 GMT)

Diretta/ Marsiglia-Salisburgo (risultato live 0-0) streaming video e tv : fase di Studio al Velodromo : Diretta Marsiglia Salisburgo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata della semifinale di Europa League, si gioca nell'affascinante Vélodrome(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:08:00 GMT)

“Adesso basta”. Maria perde le staffe. Seduta sugli scalini di ”Uomini e Donne” - la De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro e lo asfalta : lo sfogo sul tronista gela lo Studio : Il trono di Mariano Catanzaro si sta rivelando un vero flop e persino la padrona di casa Maria De Filippi si starebbe stufando di lui. Il culmine si è toccato durante la puntata di martedì 24 aprile. In passato Mariano aveva partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desiree Popper poi, ma le vesti di tronista non sembrano calzargli a pennello, anzi. Il giovane napoletano è stato ...

Bpco - sul Nejm Studio su triplice terapia Gsk : Roma, 19 apr. , AdnKronos Salute, - Ha guadagnato le pagine del 'New England Journal of Medicine' lo studio 'Impact', definito "una pietra miliare, uno dei più grandi studi mai condotti in pazienti ...

Tirreno Power : scontro sullo Studio Cnr e l’impatto sulla salute : scontro di pareri scientifici e dibattito aperto sullo studio epidemiologico del Cnr di Pisa che ancora lo scorso febbraio ha ribadito “sia per la mortalita’, sia per l’ospedalizzazione, l’esistenza di un impatto negativo” dovuto alla centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure “sulla salute dei residenti, tenute in considerazione l’insieme delle altre fonti” nel periodo 2001-2013. Il Cnr di ...

Diretta/ Torino Inter Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : ancora fase di Studio : Diretta Torino Inter Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata (oggi martedì 17 aprile)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:38:00 GMT)

NATURA - Uno Studio della Stazione Zoologica Anton Dohrn fa luce sulla Skeletonema marinoi - la diatomea che si difende dal suo predatore ... : 13:16:47 Un recente articolo pubblicato dalla rivista ISME Journal , del gruppo Nature , dimostra come anche nell'ecosistema marino al microscopio esista la relazione preda-predatore. Anche nel ...

Merck in pole nel DOW30 - aiutano risultati Studio clinico Keynote : Teleborsa, - Brilla Merck & Co, che passa di mano con un aumento del 2,75%, grazie ai risultati dello studio clinico di Phase-III Keynote-189 condotto su pazienti malati di tumore al polmone non a ...

Merck in pole nel DOW30 - aiutano risultati Studio clinico Keynote : Brilla Merck & Co , che passa di mano con un aumento del 2,75%, grazie ai risultati dello studio clinico di Phase-III Keynote-189 condotto su pazienti malati di tumore al polmone non a piccole celle. ...

“Alessia Mancini in Studio? Saranno guai”. Isola dei famosi - finale boom. Cresce l’attesa intorno all’ex naufraga - eliminata a sorpresa. Le sue rivelazioni pesantissime sul reality : Un risultato davvero sorprendente che ha completamente spiazzato molti spettatori, già convinti che la vittoria finale sarebbe probabilmente andata a lei, Alessia Mancini, una delle protagoniste assolute dell’edizione 2018 de L’Isola dei famosi sulla quale gli appassionati di scommesse avevano già iniziato a puntare forte in vista del verdetto finale. E invece, ecco che la favorita è tornata a casa a pochi giorni ...

SZN : uno Studio fa luce sulla Skeletonema marinoi - la diatomea che si difende dal suo predatore cambiando forma : ... un progetto della Comunità Europea che supporta gli scambi tra stazioni marine situate in diverse parti del mondo e che ha contribuito al consolidamento di diversi studi e collaborazioni nell'ambito ...