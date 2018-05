Studenti disabili dell' alberghiero trionfano a Venezia

Integrazione Studenti disabili : miglioramenti - ma ancora tanta strada da fare : I dati dell’ISTAT sugli allievi con disabili tà nelle scuole primarie e secondarie indicano che ci sono stati miglioramenti , anche se c’è ancora strada da fare . Gli studenti con disabili tà sono in aumento nell’anno scolastico 2017-2018: secondo i dati dell’ISTAT, si tratta di 90mila nella scuola primaria e 69mila nella secondaria e sono tremila in più paragonati all’anno precedente. Rispetto ai dati del 2017-2017, segnaliamo oltre a qualche ...

Milano. Servizi di inclusione scolastica per Studenti con disabilità : A partire dal 2 maggio sarà possibile fare domanda per l’attivazione e l’erogazione dei Servizi di inclusione scolastica per gli

Università di Perugia sempre più inclusiva. Rettore Moriconi : 'Impegno costante in favore dei nostri 288 Studenti con disabilità' : L'incontro di oggi, trasmesso in streaming anche in un aula del Dipartimento di Giurisprudenza a Perugia e in un'aula del Polo didattico scientifico di Terni, con traduzione anche nella lingua dei ...